El PP denuncia tres años de retrasos en el proyecto del río Zagrilla de Priego

El Partido Popular de Córdoba ha denunciado los sucesivos retrasos acumulados por el Proyecto de Restauración Hidráulica y Ecológica del río Zagrilla, en el término municipal de Priego de Córdoba. La senadora popular Cristina Casanueva sostiene que el Gobierno central ha incumplido los plazos anunciados para poner en marcha una actuación cuya ejecución estaba inicialmente prevista para el periodo 2022-2023.

Según ha señalado Casanueva, las obras todavía no han comenzado y el proyecto continúa en tramitación, sin que se haya concretado su importe definitivo ni se haya formalizado el encargo a la empresa pública Tragsa. La representante del PP ha advertido de que esta situación perjudica a los vecinos de la zona, cuyas viviendas, según afirma, sufren inundaciones durante los episodios de lluvias.

La senadora ha recordado que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir anunció el proyecto en enero de 2023 con una inversión estimada de 2,9 millones de euros. Posteriormente, en octubre de ese mismo año, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico aprobó el informe de viabilidad, que elevaba el presupuesto total hasta los 3.175.720 euros.

De acuerdo con la cronología expuesta por el PP, entre noviembre de 2023 y mayo de 2025 el Gobierno respondió a distintas preguntas parlamentarias indicando que el proyecto estaba redactado y en tramitación. En febrero y mayo de 2025, el Ejecutivo señaló por escrito que la licitación se produciría a lo largo de ese año, un compromiso que, según Casanueva, finalmente no se cumplió.

La senadora asegura que en septiembre de 2025 se modificó la fórmula prevista para ejecutar las actuaciones, sustituyendo la licitación por un encargo directo a Tragsa. Casanueva ha reclamado que se detalle el coste actualizado de las obras y ha criticado que este cambio se produjera sin ofrecer explicaciones públicas.

Cambio en la financiación

El PP también ha cuestionado el cambio de la fuente de financiación del proyecto. Según la información facilitada por Casanueva, la actuación pasó de estar vinculada a los Fondos de Restauración Ecológica y Resiliencia a financiarse con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, dentro del marco FEDER 2021-2027.

La representante popular relaciona esta modificación con la imposibilidad de cumplir los plazos exigidos por los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que establecían que las obras debían estar finalizadas antes del 1 de junio de 2026.

Asimismo, Casanueva ha indicado que el proyecto fue actualizado en febrero conforme a las tarifas de Tragsa correspondientes a 2025. Sin embargo, en abril se aprobaron las tarifas de 2026, que, según los datos aportados por el PP, incorporan un incremento del 1,76%. La senadora considera que los retrasos podrían afectar al presupuesto definitivo, que todavía no habría sido determinado.

El PP recuerda además que, en una respuesta parlamentaria anterior, el Gobierno expresó su intención de tramitar durante el primer semestre de 2026 la encomienda de gestión de las obras a Tragsa. Casanueva sostiene que este nuevo plazo también ha finalizado sin que el encargo se haya formalizado.

«Los vecinos de Priego de Córdoba merecen respuestas claras, no excusas infinitas», ha manifestado la senadora, que ha pedido al Ejecutivo que aclare el calendario, la financiación y el presupuesto final de la intervención.

Casanueva ha anunciado que presentará un nuevo bloque de preguntas escritas y una moción en el Senado para reclamar transparencia y exigir la ejecución del proyecto, considerado por el PP una actuación necesaria para prevenir inundaciones y reducir los daños que sufren los vecinos del entorno del río Zagrilla.