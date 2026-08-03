Equipamientos
El Ayuntamiento de Puente Genil reforzará la iluminación de las nuevas farolas de La Matallana
El alcalde reconoce que "hay calles en las que no estamos satisfechos" con el resultado del alumbrado
El Ayuntamiento de Puente Genil acometerá con fondos propios el refuerzo de la iluminación en algunas de zonas de la localidad donde los resultados de intensidad lumínica tras el cambio de farolas no ha sido el adecuado. En estos términos ha respondido el alcalde, Sergio Velasco, al concejal de Izquierda Unida, Paco García, tras una pregunta de este en la que señalaba que, además de en La Matallana, ha habido otras zonas de la población como la avenida de Andalucía y el entorno de Ramón y Cajal, donde ha habido quejas por los problemas de iluminación. "Además, hay puntos de las farolas que coinciden con zonas de arbolado, por lo que pedimos que se revisen", argumentó.
En su respuesta, el alcalde recordó que, en líneas generales, el proceso de renovación de las luminarias en la localidad ha tenido un muy buen resultado, "pero hay calles en las que no estamos satisfechos". "Ya nos pronunciamos sobre La Matallana, pero el proyecto venía con unas características y condiciones, por lo que le pedimos a la empresa adjudicataria que lo cumpliese. También lo hemos trasladado a la ingeniería y es cierto que hay zonas en la avenida de Andalucía que se ven afectadas por la distancia entre farolas", explicó.
Velasco admitió también esos errores en La Matallana y en un par de calles y avanzó que se está estudiando una solución técnica de refuerzo, "aunque se acometerá con fondos propios porque está fuera de la subvención". "En La Matallana faltan un par de farolas por obras en edificios y esperamos que cuando se vuelvan a instalar mejore la situación. Además, en la parte más cercana al Tropezón hay árboles con mucha copa, zonas oscuras que, en algunos casos, eclipsan a las propias farolas", concluyó.
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