Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Monumentos Córdoba fuegoParcelaciones irregularesIván AniaNuevo Córdoba CFCines de verano en los pueblosDerribo Córdoba PalaceAniversario incendio Mezquita-CatedralMelocotones VeguillaOcio en CórdobaJacobo MartíBurro PosadasLibrerías CórdobaTurismo JuderíaFallecido La FuensantaDavid Conde RosaCrisis en CeutaVandalismo MaimónidesAucorsa
instagramlinkedin

Equipamientos

El Ayuntamiento de Puente Genil reforzará la iluminación de las nuevas farolas de La Matallana

El alcalde reconoce que "hay calles en las que no estamos satisfechos" con el resultado del alumbrado

La Matallana, con el nuevo alumbrado.

La Matallana, con el nuevo alumbrado. / V. Requena

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Virginia Requena

Virginia Requena

Puente Genil

El Ayuntamiento de Puente Genil acometerá con fondos propios el refuerzo de la iluminación en algunas de zonas de la localidad donde los resultados de intensidad lumínica tras el cambio de farolas no ha sido el adecuado. En estos términos ha respondido el alcalde, Sergio Velasco, al concejal de Izquierda Unida, Paco García, tras una pregunta de este en la que señalaba que, además de en La Matallana, ha habido otras zonas de la población como la avenida de Andalucía y el entorno de Ramón y Cajal, donde ha habido quejas por los problemas de iluminación. "Además, hay puntos de las farolas que coinciden con zonas de arbolado, por lo que pedimos que se revisen", argumentó.

En su respuesta, el alcalde recordó que, en líneas generales, el proceso de renovación de las luminarias en la localidad ha tenido un muy buen resultado, "pero hay calles en las que no estamos satisfechos". "Ya nos pronunciamos sobre La Matallana, pero el proyecto venía con unas características y condiciones, por lo que le pedimos a la empresa adjudicataria que lo cumpliese. También lo hemos trasladado a la ingeniería y es cierto que hay zonas en la avenida de Andalucía que se ven afectadas por la distancia entre farolas", explicó.

Noticias relacionadas y más

Detalle de las faroles instaladas en la Matallana.

Detalle de las faroles instaladas en la Matallana. / Virginia Requena

Velasco admitió también esos errores en La Matallana y en un par de calles y avanzó que se está estudiando una solución técnica de refuerzo, "aunque se acometerá con fondos propios porque está fuera de la subvención". "En La Matallana faltan un par de farolas por obras en edificios y esperamos que cuando se vuelvan a instalar mejore la situación. Además, en la parte más cercana al Tropezón hay árboles con mucha copa, zonas oscuras que, en algunos casos, eclipsan a las propias farolas", concluyó.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La exalcaldesa de Baena Cristina Piernagorda anuncia su renuncia como concejal del PP y atribuye su decisión a las discrepancias sobre la planta de biometano
  2. Agresión a una socorrista en la piscina de Palma del Río (Córdoba): el Ayuntamiento reabre el recinto tras el cierre temporal por las lesiones
  3. Fallece a los 69 años el empresario montoreño Pedro Notario Sánchez
  4. El Seprona de la Guardia Civil investiga a una empresa y a dos de sus responsables por vertidos contaminantes en Villa del Río
  5. De Suiza a Palma del Río (Córdoba): detenido en plena calle un fugitivo reclamado por delitos graves
  6. El restaurante de Córdoba donde comer como en un chiringuito en la playa: 'Es un lugar que te hace desconectar por completo
  7. Un tren parado en la provincia de Córdoba provoca retrasos en la conexión AVE entre Madrid y Andalucía
  8. Nuevo incendio en Córdoba: medios aéreos y terrestres lucha contra las llamas en Hornachuelos

El Ayuntamiento de Puente Genil reforzará la iluminación de las nuevas farolas de La Matallana

El Ayuntamiento de Puente Genil reforzará la iluminación de las nuevas farolas de La Matallana

La crisis migratoria de Ceuta aísla a feriantes lucentinos: "Estamos vendidos y con la intriga toda la noche"

La crisis migratoria de Ceuta aísla a feriantes lucentinos: "Estamos vendidos y con la intriga toda la noche"

Las tres nuevas escuelas taller para 45 jóvenes en Cabra comenzarán su trabajo en agosto

Las tres nuevas escuelas taller para 45 jóvenes en Cabra comenzarán su trabajo en agosto

Cerca de 80 jóvenes de Montilla dedican parte del verano a proyectos sociales y ambientales

Cerca de 80 jóvenes de Montilla dedican parte del verano a proyectos sociales y ambientales

Puente Genil despide este lunes a Francisco García Chaparro, enfermero de profesión, fallecido a los 72 años

La Guardia Civil investiga a un vecino de Villaviciosa de Córdoba que provocó ocho incendios en un radio de 200 metros

La Guardia Civil investiga a un vecino de Villaviciosa de Córdoba que provocó ocho incendios en un radio de 200 metros

El PP denuncia tres años de retrasos en el proyecto del río Zagrilla en Priego

El PP denuncia tres años de retrasos en el proyecto del río Zagrilla en Priego

La Diputación de Córdoba abona más de 300.000 euros a Montalbán por albergar la planta provincial de tratamiento de basuras

La Diputación de Córdoba abona más de 300.000 euros a Montalbán por albergar la planta provincial de tratamiento de basuras
Tracking Pixel Contents