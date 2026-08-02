Turdulia premia en Belalcázar la excelencia cultural y académica de Los Pedroches

La Casa de la Cultura de Belalcázar acogió este domingo la entrega de los Premios Turdulia en su segunda edición, convocados por la Asociación Cultural Turdulia, con la colaboración del Ayuntamiento.

Los galardones «homenajean a quienes lideran, desde la excelencia, la creatividad y el talento, y las diversas disciplinas culturales y artísticas en nuestra zona y para colocar y potenciar el nombre de Los Pedroches en el panorama cultural», según indican desde la organización, desde donde añaden que también se reconoce la excelencia académica de los jóvenes, premiando a aquel alumno o alumna que se gradúe con mejor expediente en el centro de educación secundaria de la localidad.

En la categoría de Cultura y Artes el premio ha recaído «en dos absolutos referentes de nuestra comarca».

Así ha recibido su premio el grupo de música tradicional Aliara, de Pozoblanco, fundado en noviembre de 1978, y que ha dedicado casi cinco décadas a investigar, recuperar y promocionar la música tradicional de Los Pedroches, «adentrándose en nuestras más profundas tradiciones orales y en el folklore de nuestra tierra, para recopilar pequeñas joyas a punto de ser olvidadas que forjan nuestra identidad como pueblo y relatan nuestras tradiciones, y que, de otro modo, posiblemente se hubieran acabado perdiendo de forma irremediable».

Turdulia indica que Aliara es un pilar fundamental, histórico y muy constante en el panorama cultural de Los Pedroches y una de las formaciones pioneras y más influyentes del folk andaluz, cuyo trabajo ya fue avalado y reconocido con el Premio Andalucía de la Música y el Premio Encina de los Pedroches. Y fruto de ese esfuerzo, cuentan hoy con un cancionero de más de 150 temas autóctonos y una trayectoria de actuaciones por todo el territorio nacional.

Además, recibió su galardón, Josefa Medina López, «una de las pintoras referentes en el realismo español». Nacida en Belalcázar en 1966, esta artista plástica, docente y gestora cultural autodidacta ha construido su formación a partir de la experiencia y del constante intercambio con otros profesionales del oficio. Cuenta con una amplia trayectoria expositiva y reconocimiento nacional, habiendo participado en proyectos para museos, galerías y congresos de arte, así como en exposiciones solidarias como ‘Alzhéimer’, ‘Colores de África’, ‘Quiero volar’ o ‘Grandes olvidados’. Fundadora de una escuela de dibujo y pintura con cerca de 400 alumnos, dirige además la Escuela de las Artes de Arroyomolinos y preside la Asociación Cultural Proyecto Arte, colaborando actualmente con la Galería Artelibre en proyectos expositivos en China, Nueva York o Italia.

El premio al Mejor Expediente Académico en esta edición de 2026 se ha concedido a Carla Ruiz Molina que, según el certificado aportado al jurado por el Instituto Soto Alvarado de Belalcázar con los datos de la plataforma Séneca, ha obtenido una nota media de 9,31 sobre 10 en su etapa de educación secundaria, siendo poseedora por lo tanto del mejor expediente académico de entre los graduados en este curso en este IES.

Desde la Asociación Cultural Turdulia valoran «muy positivamente» el acto de entrega de sus premios con la Casa de la Cultura llena de público y destacan que «también se pretende el objetivo de inspirar a futuras generaciones de Los Pedroches a seguir explorando y desarrollando su potencial artístico y académico».

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Al acto asistió la alcaldesa de Belalcázar Jéssica Jiménez.