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Puente Genil preserva su identidad urbana con la renovación del adoquinado de la Plaza del Dulce Nombre

La actuación municipal ha incluido la reposición del firme y el rejunteado del adoquinado, garantizando mayor estabilidad y durabilidad al pavimento

Trabajos en la Plaza del Dulce Nombre de Puente Genil.

Trabajos en la Plaza del Dulce Nombre de Puente Genil. / V. REQUENA

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Virginia Requena

Virginia Requena

Puente Genil

El Ayuntamiento de Puente Genil ha finalizado los trabajos de reposición del firme y del adoquinado de la Plaza del Dulce Nombre, una intervención que ha incluido también la nivelación de baldosas hundidas y el rejunteado del pavimento con mortero para garantizar la estabilidad y durabilidad del conjunto.

Con esta actuación, el Área de Servicios Generales ha logrado mejorar la seguridad peatonal, eliminar irregularidades que dificultaban el tránsito y reforzar la estética de este espacio. La reposición del firme y el tratamiento del adoquinado permiten ahora una superficie más homogénea, accesible y resistente al desgaste, optimizando el mantenimiento municipal.

Además, esta intervención contribuye a preservar la identidad urbana de la plaza, manteniendo su carácter tradicional y asegurando que el entorno continúe siendo un punto de encuentro cómodo y seguro para vecinos y visitantes.

El alcalde de Puente Genil, Sergio Velasco, destaca que la finalización de estos trabajos “refleja la línea de gestión del Gobierno municipal, centrada en cuidar Puente Genil y en atender las necesidades de los barrios. La mejora del firme y del adoquinado de la Plaza del Dulce Nombre es un ejemplo de cómo la acción municipal se orienta a resolver problemas reales, visibles y que afectan directamente a la calidad de vida de la ciudadanía”.

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El Área de Servicios Generales continúa desarrollando actuaciones en torno a la conservación del espacio público, la seguridad, la accesibilidad y el mantenimiento preventivo. “Estas intervenciones, aunque discretas, son esenciales para que Puente Genil consolide una gestión municipal que apuesta por la cercanía, la eficacia y la mejora continua del entorno urbano”, sentencia el regidor pontanés.

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