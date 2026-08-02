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Un pueblo de Córdoba guarda una plaza octogonal casi única en España: así nació por accidente

La plaza de San José tiene ocho lados, más de 200 años de historia y una forma que nadie planeó del todo

Vista aérea de la plaza de San José.

Vista aérea de la plaza de San José. / CÓRDOBA

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Manuel Á. Larrea

Manuel Á. Larrea

Córdoba

Hay plazas rectangulares, plazas redondas... pero encontrar una plaza con ocho lados perfectamente simétricos en España es algo extraordinariamente raro. Y sin embargo, ahí está: en Aguilar de la Frontera.

La plaza de San José lleva más de dos siglos desafiando los cánones del urbanismo convencional.

La historia de la plaza de San José de Aguilar de la Frontera

El origen de esta rareza no fue un golpe de genialidad, sino una cadena de decisiones cambiantes. En 1803 ya existía la intención de construir una plaza, pero el proyecto formal no llegó hasta 1806, cuando se encargó al arquitecto Juan Vicente Gutiérrez de Salamanca un espacio destinado a mercado de abastos.

El proyecto inicial se concibió como un conjunto cerrado y ordenado. Pero el Consistorio fue modificando sus aspiraciones: quería una plaza mayor, una plaza del Ayuntamiento. Los edificios públicos se fueron levantando alrededor del emplazamiento elegido olvidando las simetrías, como señala el arquitecto Rafael Fernández en su estudio de 2017 para la Universidad de Sevilla. El resultado de esos ajustes sucesivos fue, sin pretenderlo del todo, una planta octogonal que hoy la convierte en una anomalía urbanística fascinante.

Edificios que rodean la plaza.

Edificios que rodean la plaza de San José de Aguilar. / CÓRDOBA

La plaza se delimita interiormente por un polígono octogonal de lados iguales, cada uno de algo más de 25 metros. Cuatro pasos cubiertos con arcos de medio punto rebajados la conectan con el exterior, funcionando como umbrales entre la ciudad y ese espacio interior singular. Las fachadas se elevan en tres alturas, salvo la Casa Consistorial y su edificio anejo, que tienen dos niveles. El estilo es neoclásico, con superposición de órdenes en pilastras en las portadas principales.

Desde su construcción hasta los primeros años de la década de 1960, la plaza cumplió su función original como mercado de abastos. La restauración más importante llegó en los años 70, cuando se dotó del pavimento actual y se uniformaron las fachadas.

Una rareza en España

Las plazas octogonales son una rareza. Su origen se remonta a la época romana, fueron retomadas por los musulmanes en el diseño de ciudades y no fue hasta el Renacimiento y el Barroco cuando volvieron a proliferar, impulsadas por el redescubrimiento de la geometría compleja.

Hoy, en España, apenas quedan ejemplos bien conservados. Uno de ellos está en la vecina provincia de Málaga. Se trata de la plaza Ochavada de Archidona. Barroca, construida entre 1780 y 1789, con fachadas de ladrillo rojo y cal.

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Plaza de Ochavada, en Archidona.

Plaza Ochavada, en Archidona. / Córdoba

Si la de Archidona es considerada una de las grandes obras del urbanismo barroco andaluz, la de Aguilar de la Frontera representa el contrapunto neoclásico. Fue declarada Conjunto Histórico Artístico en mayo de 1974.

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