El pueblo de Córdoba que fue una de las ciudades más importantes de Al-Ándalus y hoy deslumbra con su patrimonio

Detenidos ante las impresionantes iglesias barrocas, junto a sus monumentales fuentes y en las plazas llenas de historia, se intuye un pasado glorioso. Este pueblo de Córdoba deslumbra con su patrimonio. Pero, antes de que este existiera, fue una de las ciudades más importantes de Al-Ándalus. Un hecho más difícil de imaginar y que muchos viajeros, enamorados hoy de sus rincones, ignoran.

Este municipio del sur de la provincia fue una ciudad fortificada, vigilante y estratégica, una pieza clave en el complejo tablero político de Al-Ándalus. Mucho antes de convertirse en uno de los grandes referentes patrimoniales de la provincia, asumió un relevante papel como ciudad de frontera, llegando a convertirse en capital administrativa y adquiriendo tal importancia que acuñó su propia moneda.

El poder se concentra en Priego de Córdoba

La historia Medina Bahiga, como era conocida en época andalusí, comenzó a cambiar a mediados del siglo IX. Su ubicación, dominando los caminos que atravesaban las Sierras Subbéticas y conectaban el interior peninsular con los territorios del sur, la convirtió en un lugar demasiado valioso para pasar desapercibido. Desde allí se controlaban rutas, mercancías y movimientos militares. No tardó en ser elegida como capital de una cora, una de las divisiones administrativas de Al-Ándalus.

La intervención en la torre del homenaje de Priego de Córdoba. / Rafael Cobo

Aquella decisión transformó la ciudad. Tras sus murallas se concentró el poder político y militar de la comarca. La alcazaba se convirtió en el corazón defensivo de la medina, mientras la vida se extendía más allá de los muros. Extramuros crecieron barrios de artesanos y comerciantes, donde el sonido de los talleres acompañaba el ir y venir de viajeros y mercaderes. Medina Bahiga prosperaba al ritmo de una frontera que exigía vigilancia constante, pero que también generaba riqueza.

Priego de Córdoba, centro de una rebelión

La tranquilidad, sin embargo, rara vez era duradera en aquellos tiempos. A finales del siglo IX, cuando el emirato cordobés atravesaba uno de sus momentos más delicados, la ciudad se vio envuelta en las luchas por el poder que sacudían Al-Ándalus. En el año 889 se convirtió en uno de los escenarios de la rebelión liderada por Ibn Mastana contra el emir Abdalá I. Aquella insurrección formaba parte de un desafío mucho mayor al poder omeya, encabezado por Omar Ben Hafsún, cuya influencia llegó a poner en jaque la estabilidad del emirato.

Medina Bahiga no era una ciudad cualquiera. Su posición estratégica la había convertido en una pieza codiciada por quienes aspiraban a controlar el sur de la península.

El esplendor de Medina Bahiga

Pero fue durante los siglos XII y XIII cuando alcanzó uno de sus momentos de mayor esplendor. Bajo dominio almohade, la ciudad creció tanto en población como en actividad económica. Sus mercados se llenaron de productos procedentes de distintos puntos de Al-Ándalus, los talleres mantuvieron una intensa actividad artesanal y las rutas comerciales consolidaron su importancia regional. La prosperidad fue tal que la ciudad llegó a acuñar su propia moneda.

Aquel esplendor, sin embargo, coincidió con una época de profundas transformaciones. El avance de los reinos cristianos fue desplazando las fronteras y alterando el equilibrio de poder que había definido la península durante siglos. Medina Bahiga pasó entonces a ocupar una posición especialmente delicada. Situada entre dos mundos, se convirtió en una plaza disputada que cambió de manos en varias ocasiones entre los territorios cristianos y el Reino Nazarí de Granada.

Cada cambio de dominio dejaba su huella en la ciudad. Las murallas se reforzaban, las defensas se adaptaban y la población aprendía a convivir con la incertidumbre propia de una tierra fronteriza. Durante décadas, el destino de la localidad estuvo ligado a esa condición estratégica que tanto la había enriquecido como expuesto al conflicto.

La consquista cristiana de Priego de Córdoba

La situación cambió definitivamente en 1341, cuando Alfonso XI logró incorporarla de forma estable a la Corona de Castilla. Con el paso de los siglos, la antigua ciudad militar fue transformándose poco a poco. La frontera quedó atrás, el comercio evolucionó y una nueva prosperidad llegó durante la Edad Moderna. Especialmente en el siglo XVIII, cuando el auge económico impulsó la construcción de iglesias, conventos, fuentes y palacios que dieron forma al extraordinario paisaje urbano que hoy admiran los visitantes.

Las monumentales fuentes de Priego de Córdoba. / TURISMO DE PRIEGO

Por eso, recorrer Priego de Córdoba es caminar entre dos historias. La más visible es la del barroco que decora sus calles y monumentos. La más escondida es la de aquella Medina Bahiga que fue capital administrativa, fortaleza estratégica y centro económico de primer orden en el interior de Al-Ándalus. Una ciudad que vigiló fronteras, protagonizó episodios decisivos de la historia andalusí y alcanzó un esplendor que todavía resuena entre las piedras de su casco histórico.