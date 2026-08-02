El Mercado de Abastos de Lucena estrena un nuevo sistema de climatización

Placeros y clientes del Mercado de Abastos de Lucena disponen, desde finales de julio, del nuevo sistema de climatización. El Ayuntamiento ha culminado una actuación largamente reclamada por los vendedores con la finalidad de atemperar las altas temperaturas y reforzar el confort térmico.

El presupuesto ha rozado los 80.000 euros. Aproximadamente el 50% del importe ha sido amortizado a través de una subvención de la Junta, correspondiente al ejercicio 2025, y encuadrada en una línea específica vinculada al comercio local y de proximidad.

El proyecto técnico configuraba la distribución en altura de varias máquinas de aire acondicionado, de mayor y menor capacidad funcional, y su conexión mediante conductos galvanizados y de importante diámetro, desde la calle central a los pasillos laterales.

Esta intervención ha implicado al área de Obras y Servicios Operativos, encargada de su materialización, así como a la concejalía de Innovación y Hacienda por la gestión de la subvención autonómica.

Los adjudicatarios de los puestos han transmitido su entusiasta satisfacción con la instalación del aire acondicionado. La normativa sobre recintos de esta tipología impide la proporción de calefacción central. El acuerdo presupuestario del ejercicio económico 2025, rubricado entre el gobierno municipal popular y Ciudadanos, contempla la incorporación de esta climatización al Mercado de Abastos.

Reforma del mercado

El concejal de Comercio, Francisco Barbancho, admite que, por el momento, desde el Ayuntamiento «no hay prevista» otra actuación en el Mercado de Abastos. Permanece pendiente una reforma integral, hasta ahora, inviable únicamente con fondos propios y supeditada a la percepción de financiación externa proveniente de administraciones superiores. En cualquier caso, Barbancho, atendiendo al anteproyecto existente, puntualiza que conservaría «el carácter tradicional» y de venta de productos frescos y de calidad, aunque “se conjugue con otras actividades gastronómicas” que, incluso, ya están presentes en estas dependencias.

Paralelamente, el Consistorio trabaja en una modificación sustancial o una nueva redacción de la ordenanza que rige para este servicio porque «ya tiene muchos años», argumenta el concejal popular. Otro de los objetivos radica en «adaptar» las disposiciones «a las problemáticas surgidas en los últimos años» y, en consecuencia, armonizarla «con las necesidades de los tiempos» puesto que algunos postulados «pueden resultar obsoletos».

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Finalmente, después de las interpelaciones formuladas en el último Pleno por Ciudadanos, el Ayuntamiento, a través de la empresa pública EPEL, estudia ceder a algún colectivo social la regulación de parking del Mercado de Abastos a fin de «evitar conflictos» y garantizar que su uso se restrinja, como demandan los vendedores, a los propios trabajadores de este recinto y a los clientes, «facilitando» el estacionamiento de vehículos a los potenciales usuarios.