La Guardia Civil investiga a un vecino de Villaviciosa de Córdoba que provocó ocho incendios en un ratio de 200 metros

La Guardia Civil ha investigado a un vecino de Villaviciosa de Córdoba por, presuntamente, provocar en pocos días ocho incendios en un radio aproximado de 200 metros, en el término municipal de la localidad. Los fuegos, según informa la Guardia Civil, tuvieron un peligro añadido, ya que la zona se encontraba próxima a masa forestal y al casco urbano. El presunto autor de los hechos está acusado de varios delitos de incendio y de un delito de daños.

Según ha detallado el Instituto Armado en una nota de prensa, la investigación se inició después de que, desde el pasado 31 de mayo, se produjeran de forma reiterada diversos incendios de similares características en una misma zona, llegando a registrarse ocho incendios en un radio aproximado de 200 metros, que afectaron principalmente a vegetación baja y pastizales.

La repetición de estos incendios generó un peligro añadido por la proximidad de la zona afectada al casco urbano y a la masa forestal existente, con el consiguiente riesgo para personas, viviendas y el entorno natural.

La rápida intervención de los efectivos del Plan Infoca en cada uno de los fuegos, evitó que los incendios alcanzaran mayores dimensiones. Ante estos hechos, la Guardia Civil del Puesto de Villaviciosa de Córdoba, inició una investigación encaminada a identificar al presunto responsable.

Daños de hasta 13.000 euros en uno de los incendios

Las gestiones practicadas permitieron a los agentes esclarecer el último incendio, ocurrido el pasado 2 de julio, que afectó a un olivar próximo y ocasionó daños valorados en 13.000 euros.

A partir de las pruebas obtenidas y siguiendo con las pesquisas, la Guardia Civil logró relacionar al presunto autor identificado con el resto de incendios detectados, procediendo a su investigación como supuesto responsable de los hechos.

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En las labores de extinción e investigación participaron, además de la Guardia Civil, efectivos del Plan Infoca, Policía Local de Villaviciosa de Córdoba y Protección Civil, cuya coordinación resultó fundamental para minimizar las consecuencias de los incendios. Las diligencias instruidas por los hechos descritos, han sido puestas a disposición de la Autoridad Judicial competente.