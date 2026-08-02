El Gran Juego de la Oca de Dos Torres ya tiene ganadores: una diferencia de apenas 22 segundos entre el primero y el segundo

El Gran Juego de la Oca de Los Pedroches ya tiene nuevos campeones. El equipo Cascarones, de Dos Torres, se proclamó vencedor de la 13ª edición de esta singular competición tras completar el recorrido en 15 minutos y 59 segundos, imponiéndose en una final muy disputada a Usiasful, también de Dos Torres, que paró el cronómetro en 16 minutos y 20 segundos, mientras que Los Vencejos ocuparon la tercera posición con un tiempo de 20 minutos y 48 segundos.

La competición, celebrada durante la noche del viernes y hasta bien entrada la madrugada de este domingo en Dos Torres, volvió a convertir al municipio en el gran epicentro del verano en Los Pedroches. Miles de personas siguieron el desarrollo de una cita que, trece años después de su nacimiento, continúa creciendo en participación, organización y repercusión, consolidándose como una de las actividades de ocio en Córdoba más originales y multitudinarias del periodo estival. La edición de este año ha reunido a 68 equipos, la mayor cifra alcanzada hasta la fecha, en un tablero ampliado hasta las 50 casillas, con un recorrido de 2,5 kilómetros y 36 pruebas distribuidas por las calles del municipio.

Anoche, el tablero se transformó en un constante ir y venir de equipos que afrontaron pruebas de habilidad, coordinación, destreza física y trabajo en equipo, además de las tradicionales casillas especiales como la cárcel, el pozo, la muerte o la posada, que introducen premios y penalizaciones y mantienen la esencia del Juego de la Oca clásico. Durante horas, las calles de Dos Torres se llenaron de corredores, voluntarios, familiares y espectadores que siguieron con expectación la evolución de la clasificación.

Rafa Sánchez

La victoria de Cascarones llegó tras una actuación especialmente sólida en la fase definitiva, donde este conjunto local logró completar el recorrido en menos de dieciséis minutos, una marca que le permitió superar por apenas veintidós segundos a Usiasful, mientras que Los Vencejos cerraron el podio tras una destacada participación. El desenlace puso de manifiesto el elevado nivel competitivo alcanzado por los equipos, que combinaron rapidez, estrategia y coordinación para superar cada uno de los retos planteados por la organización.

La entrega de premios estuvo dirigida por el alcalde, Manuel Torres, y por el presidente de la Asociación del Gran Juego de la Oca, Dionisio Cuenca, quienes destacaron de nuevo que más allá de la clasificación, la XIII edición volvió a demostrar su capacidad para reunir a participantes de procedencias muy diversas en un ambiente de juego y diversión excepcional. Equipos llegados desde una veintena de provincias españolas, además de numerosos municipios de Córdoba y del resto de Andalucía, convivieron durante todo el fin de semana en torno a una actividad que ha trascendido el ámbito puramente lúdico para convertirse en un importante elemento de promoción del turismo rural y de la comarca de Los Pedroches.

Avituallamiento con gastronomía local

El crecimiento experimentado por el evento también quedó reflejado en las novedades introducidas este año. Además del aumento del tablero y del número de pruebas, cada equipo recibió por primera vez un lote de productos agroalimentarios de Los Pedroches para su avituallamiento durante la competición, una iniciativa destinada a promocionar la gastronomía comarcal y reforzar el vínculo entre el juego y el territorio.

Uno de los aspectos más valorados volvió a ser el amplio dispositivo humano que hace posible la celebración del Juego de la Oca. Decenas de voluntarios, miembros de la organización, colaboradores, patrocinadores e instituciones trabajaron coordinadamente para garantizar el correcto desarrollo de una prueba que moviliza durante todo un fin de semana a cientos de personas y transforma completamente la imagen de Dos Torres.

La decimotercera edición confirma así la extraordinaria evolución de una iniciativa nacida hace años desde el ámbito asociativo y que hoy se ha consolidado como una de las principales referencias del verano en Los Pedroches. Su combinación de deporte, humor, tradición, convivencia e implicación vecinal convierte cada edición en una experiencia colectiva difícil de encontrar en otros lugares y en un poderoso escaparate para el municipio y para toda la comarca.