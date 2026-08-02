Fallece a los 69 años el empresario montoreño Pedro Notario Sánchez

Hay personas cuya huella permanece mucho más allá de las obras que realizaron. Personas que son recordadas por la forma en que trataron a quienes las rodeaban, por su capacidad de trabajo, su generosidad y el cariño que sembraron durante toda una vida. Pedro Notario Sánchez fue una de ellas. Nacido en Montoro el 7 de abril de 1957, hijo de José Notario, conocido cariñosamente como Josefíllo de la Luz, y de Frasquita, fue el cuarto de cinco hermanos y pasó su infancia en la calle Herrerías, donde comenzó a forjar el carácter que lo acompañaría siempre: trabajador, inquieto, emprendedor y profundamente unido a su pueblo. Quienes compartieron aquellos primeros años con él recuerdan a un joven cercano, humilde y muy querido por sus vecinos y amigos.

Desde muy joven aprendió el oficio familiar de la electricidad y, movido por su espíritu emprendedor, fundó Notario Montajes Eléctricos, empresa desde la que inició una trayectoria marcada por el esfuerzo, la constancia y la ilusión. Pero Pedro nunca fue una persona conformista. Siempre buscó nuevos retos y afrontó cada proyecto convencido de que, con trabajo, actitud y perseverancia, cualquier objetivo podía hacerse realidad. Otra de las grandes pasiones de su vida fue la tauromaquia. Con tan solo diecinueve años se vistió de luces como novillero bajo el nombre de Pedro Notario El Voltios, participando en numerosos festejos en Montoro y en distintos municipios de la provincia. Aunque más adelante tomó otros caminos profesionales, nunca dejó de vivir el mundo del toro con la misma ilusión.

Años después continuó vinculado a la fiesta como empresario de la plaza de toros de Montoro, contribuyendo a mantener viva la afición taurina en su pueblo. A los veinticinco años conoció a Gloria, la mujer con la que compartiría su vida y formaría una familia junto a sus hijos, Gloria y Pedro Jesús. La familia fue siempre el centro de su vida y el motor de todos sus proyectos. Quienes mejor lo conocieron recuerdan el cariño con el que cuidaba de los suyos y su constante preocupación para que nunca les faltara de nada. Su profunda fe también formó parte de su manera de entender la vida. Era un gran devoto de Nuestro Padre Jesús Nazareno y de la Virgen de la Fuensanta, a quienes acudía con frecuencia para encomendarse. Solía decir que solo les pedía dos cosas: salud y suerte, convencido de que, con esas dos, el resto dependía del trabajo, la ilusión y las ganas de salir adelante.

Un referente en la comunicación local

En septiembre de 1988 volvió a demostrar su carácter visionario al impulsar la Televisión Local de Montoro, una de las primeras de la comarca, de la que estuvo al frente como gerente desde su creación hasta 2015. Lo que comenzó como un proyecto empresarial acabó convirtiéndose en un referente de la comunicación local y en una parte inseparable de la vida de Montoro durante casi tres décadas. Sin buscar nunca protagonismo, Pedro dedicó gran parte de su vida a acercar los eventos de Montoro a sus vecinos y a preservar su memoria audiovisual, dejando un legado que permanecerá para las generaciones futuras. Gracias a aquellas retransmisiones, muchas personas mayores o con dificultades para salir de casa pudieron seguir sintiéndose parte de la vida de su pueblo. Pero, por encima de todo, Pedro será recordado por su forma de ser. Era un hombre sencillo, humilde y honesto; cariñoso, generoso y siempre dispuesto a ayudar. Quienes lo conocían sabían que rara vez pronunciaba un “no" cuando alguien le pedía colaboración. Siempre encontraba tiempo para echar una mano o implicarse en cualquier iniciativa, sin esperar nada a cambio.

Poseía una extraordinaria capacidad de superación y afrontó cada etapa de su vida con optimismo, valentía y una sonrisa, convencido de que las dificultades se vencen mirando siempre hacia adelante. Le gustaba disfrutar de su campo, contemplar la naturaleza y compartir tiempo con sus amigos, pero, sobre todo, disfrutaba viendo felices a los demás. Tenía esa rara virtud de hacer sentir importante a quien tenía delante y de dejar una huella imborrable allí por donde pasaba.

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El fallecimiento de Pedro Notario Sánchez deja un vacío difícil de llenar entre su familia, sus amigos y todo un pueblo que durante décadas contempló la vida de Montoro a través de su cámara. Sin embargo, permanecerá siempre en el recuerdo de quienes compartieron su camino, en las miles de imágenes que ayudó a conservar y, sobre todo, en los valores que transmitió con su ejemplo: la honestidad, el esfuerzo, la humildad, la generosidad y la firme convicción de que la mejor manera de vivir es haciendo el bien a los demás. Además del legado que deja con los proyectos que impulsó y las imágenes que ayudó a conservar para la historia de Montoro, Pedro deja el ejemplo de una vida dedicada al trabajo, la humildad y la generosidad, siempre sin buscar reconocimientos. Así será recordado: como un hombre bueno, profundamente querido por su familia, sus amigos y por todo un pueblo, donde dejó una huella imborrable que perdurará en el corazón de quienes tuvieron la suerte de conocerlo.