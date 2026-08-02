Cinema Parque de Baena, un cine de verano histórico que sobrevive en la provincia de Córdoba

Hubo un tiempo en el que las noches de verano en Andalucía tenían un sonido inconfundible: el del proyector de un cine al aire libre. Eran los años en los que las familias llenaban las butacas para disfrutar de una película bajo las estrellas. Muchos de aquellos recintos desaparecieron con la llegada de las multisalas, Internet y las plataformas digitales. Sin embargo, en Baena esa tradición continúa viva.

El Cinema Parque es hoy uno de los escasos cines de verano que siguen funcionando en la provincia de Córdoba y cada verano vuelve a levantar el telón con una cartelera basada en estrenos comerciales y cine familiar. Más que un negocio, se ha convertido en un patrimonio sentimental para varias generaciones de baenenses.

La titularidad privada del cine de verano: poca rentabilidad y competencia de pantallas gratuitas

Detrás de esa resistencia está José María Casado, heredero de una empresa familiar que lleva más de sesenta años vinculada a la exhibición cinematográfica y que también gestiona el Coliseo San Andrés de Córdoba. Mantener abierto un cine de verano en pleno siglo XXI no resulta sencillo. A los elevados costes de mantenimiento del recinto hay que sumar la inversión en equipos, mobiliario, personal y los derechos de exhibición de las películas, cuya recaudación se reparte con las distribuidoras. En algunos estrenos, el porcentaje que percibe la distribuidora puede alcanzar el 60% de la taquilla, lo que reduce considerablemente el margen del exhibidor.

En los últimos años, el propio empresario ha reconocido públicamente que la continuidad del Cinema Parque ha llegado a estar en peligro. En 2022 denunció la escasa rentabilidad del negocio y criticó la competencia que suponían algunas proyecciones gratuitas organizadas por el Ayuntamiento, llegando incluso a plantearse el cierre del recinto.

Pese a ello, el cine ha seguido adelante. La temporada de 2026 arrancó con nuevos estrenos y, según explicó recientemente José María Casado, la asistencia media ronda el centenar de espectadores por sesión. Aunque todavía no se alcanzan los niveles anteriores a la pandemia, asegura que la afluencia se ha estabilizado y que la respuesta del público permite mantener viva la actividad.

El componente emocional

El gerente también ha confirmado que el Cinema Parque ha recibido ayudas puntuales de distintas administraciones. Entre ellas figuran subvenciones del Ayuntamiento de Baena y del Ministerio de Cultura, a través del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), que han permitido acometer mejoras en las instalaciones, como la reforma de los aseos.

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Sin embargo, la verdadera fortaleza del cine parece residir en algo mucho más difícil de cuantificar: el componente emocional. El Cinema Parque no solo proyecta películas; conserva una forma de entender el ocio que parecía destinada a desaparecer. Ver una película al aire libre, compartir una noche de verano con la familia o los amigos y mantener viva una tradición que forma parte de la memoria colectiva de Baena son argumentos que siguen atrayendo cada temporada a cientos de espectadores. n