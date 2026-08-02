El cine de verano resiste en los pueblos de Córdoba: una tradición centenaria que no se apaga

Hay tradiciones en los pueblos que se mantienen a lo largo de las décadas, pero otras van perdiendo fuelle y poco a poco empiezan a desaparecer de las costumbres de los vecinos. Una de estas imágenes tradicionales era la de los cines de verano que llenaban de ilusiones, sueños y entretenimiento las calurosas veladas estivales.

En la actualidad son muy pocos los municipios de la provincia en los que todavía existe un cine de verano de iniacitiva privada. Uno de los escasos ejemplos, el Cinera Parque de Baena. En otros lugares, para contrarrestar esta ausencia, hay bastantes ayuntamientos en los que se programan en diversos lugares algunos largometrajes. En este sentido, se parece la propuesta bastante a aquellos cinematógrafos que itinerantes que andaban de pueblo en pueblo. Sea como fuera, la propuesta sigue teniendo bastante aceptación entre los ciudadanos.

Un ejemplo de ello es Villanueva de Córdoba, donde, además, el recinto es muy especial. En la localidad jarota, el cine de verano tiene una gran acogida por parte del público. Cada año son entre 5.000 y 6.000 personas de media las que acuden a ver las películas de estreno (ya van más de 2.500 en lo que va de este verano) que se proyectan en la Plaza de Toros a partir de las 22.30 horas.

La concejala de Cultura y Festejos, Ana Isabel Torralbo, destaca que se comienza a principios de julio y tras un parón con motivo de la feria, a principios de agosto, se retoman las proyecciones después, a la vez que destaca que todas las películas son estrenos que están en los principales cines del país. También subraya que aunque hay servicio de restauración se permite que las personas acudan con sus neveras y hasta con sus hamacas si quieren, aunque hay sillas para todos. La concejala indica que «acuden espectadores en familia o grupos de amigos y la verdad es que es muy especial el ambiente y la temperatura es muy agradables».

Cine de verano en Doña Mencía. / FRANCIS FLORES

En el caso de Doña Mencía, el Ayuntamiento, a través de la Delegación de Cultura, comenzó a proyectar cine en verano en el año 2020, en el colegio, y señalan que «todos los años se proyectan películas o bien infantiles, alguna de animación o bien de ámbito familiar. Todas, por supuesto, que sean para todos los gustos». Además, desde el Ayuntamiento menciano señalan que en estos dos últimos años se han propuesto una serie de películas y sobre esas los vecinos han elegido mediante votación en las redes sociales las tres que más han gustado. Las proyecciones se realizan en la Plaza de Andalucía a partir de las 22 horas. El cine es totalmente gratuito y suele haber un buen aforo de familias para disfrutar el miércoles de Cine de Verano en Doña Mencía. Este año las fechas de proyección son el 8 y el 22 de julio y el 5 agosto.

Cabra, una plaza cinéfila

Cabra también mantiene en pleno siglo XXI una tradición cultural con más de un siglo de historia, al continuar ofreciendo cine de verano en la terraza del Teatro El Jardinito. La ciudad ha contado de forma continuada a lo largo de todo el siglo XX con espacios destinados a la exhibición cinematográfica estival. En la segunda mitad del siglo XX, la oferta estuvo protagonizada por los dos grandes cines comerciales de titularidad privada: el Jardin Cinema y el Cine España, establecimientos que marcaron una época y que permanecieron en funcionamiento hasta la década de los años ochenta, al igual que ocurriera con los de la temporada invernal, el Teatro Principal y el Cine Julio Romero. Lejos de perderse esta tradición, el Ayuntamiento asumió el relevo con la organización de proyecciones en el patio del colegio Nuestra Señora de la Sierra, una iniciativa que permitió mantener vivo el cine al aire libre durante los meses de verano. Posteriormente, con la apertura del Teatro El Jardinito en 2008, esta actividad encontró una nueva sede estable en la terraza del recinto cultural, donde cada verano se desarrolla el ciclo «Cine de verano».

Por su parte, Montilla contará este verano con seis proyecciones gratuitas al aire libre que se desarrollarán hasta el 12 de agosto en el Paseo de Cervantes, el Paseo de las Mercedes y la Plaza Rafael Tejada Niño Ríos. La iniciativa de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Montilla recorrerá estos tres espacios públicos con títulos recientes que combinan comedia, aventuras, fantasía y relatos familiares. Todas las sesiones empiezan las 22.00 horas y tienen entrada gratuita. La concejala de Cultura, Soledad Raya, destacó el carácter vecinal y familiar de la iniciativa, pues «muchas personas acuden con sus propias sillas, comparten la cena y convierten cada sesión en un momento de convivencia al aire libre».

Una proyección del cine de verano en Lucena. / M. GONZÁLEZ

En el caso de Lucena, este año se ha intensificado la agenda del ciclo de Cine de Verano, una alternativa rotatoria, extendida a las plazas y barrios de la localidad, y recuperada desde el período estival de 2023. Con acceso gratuito y reparto de palomitas sin coste a los asistentes, comenzaba el pasado 25 de junio en el Paseo del Coso. El calendario diseñado por la concejalía de Cultura recoge una proyección cada jueves, hasta el 3 de septiembre, desde las 22.00 horas. En total, el aforo consta de unas 300 sillas. Las temáticas elegidas priorizan títulos para un público familiar, procurando «acercar la cultura audiovisual» a todos los emplazamientos, significó el concejal de Cultura, Francisco Barbancho.