El Bujalance’s Night hace vibrar a miles de personas con música hasta el amanecer

De nuevo las plazas de Bujalance se volvieron a inundar de miles de personas, con motivo del X Bujalance’s Night, entre bujalanceños y visitantes de toda la comarca y de la provincia, que han podido disfrutar un año más de la refrescante música, en la belleza y el embrujo de la noche bujalanceña. Este evento gratuito ha vuelto a ser todo un éxito de público, evidenciando las ganas de disfrutar y vivir la fiesta, con música de grupos y solistas de diferentes estilos, que se fueron sucediendo a lo largo de la noche en las plazas bujalanceñas del casco histórico.

Este extraordinario evento, organizado por las concejalías de Cultura y Juventud, junto a la colaboración de la Diputación, ha pretendido amenizar las noches de verano a todos los bujalanceños, a la vez que abrir las puertas de la ciudad y de su rico patrimonio monumental, cultural, artístico y gastronómico, transmitiendo el calor de sus gentes a todas las personas que visitaron Bujalance en esta noche de ensueño. Del éxito de este evento musical gratuito disfrutaron bares, pubs, cafeterías y restaurantes, que se vieron desbordados, aunque siempre con una magnífica atención a los clientes, que llenaban sus establecimientos y terrazas con bebida fresca y la magnífica gastronomía bujalanceña.

Miles de personas llenaron las plazas del casco histórico con la música en directo de la bujalanceña Ana Soriano, El grupo Gamberrock y la actuación estelar de Nolasco y Decai / ESCAMILLA

Nolasco, Decai y Ana Soriano, protagonistas de la noche

Así, el sábado día 1, miles de personas llenaron de nuevo a rebosar las plazas del casco histórico, hasta altas horas de la madrugada, con la música en directo de la bujalanceña Ana Soriano, el grupo Gamberrock y la actuación estelar de Nolasco y Decai. Además, en el Auditorio Municipal, los DJ Violeta Arriaza, Tonny Serra y Raúl Ortega animaron con su música a los jóvenes hasta el amanecer.

De forma puntual, las actuaciones se iban sucediendo de una plaza a otra. Eran verdaderos ríos humanos, ya que la gente no quería perder detalle de cada una de las actuaciones ofrecidas de forma gratuita. Así, a las 22.30 horas, en la Plaza de Santa Ana, fue la apertura del Bujalance’s Night a cargo de la alcaldesa Elena Alba y los concejales de Cultura, Toni Pavón, y de Juventud, María del Carmen Hortelano, e inmediatamente comenzó la actuación con la gran voz de la bujalanceña Ana Soriano, con el ritmo de su flamenquito, que hizo vibrar y conectó rápidamente con el numeroso público que llenaba la plaza.

Una Plaza Mayor abarrotada

Inmediatamente, comenzó el río de gente que se trasladaba a la cercana Plaza Mayor, centro y corazón de Bujalance, que llena a rebosar esperaba con gran expectación el concierto estelar, primero del cantante Nolasco, con su rumba flamenca, pop y rock y su famoso tema Las cosas pequeñitas, y a continuación subió al escenario el grupo Decai, con todo su flamenco fusión y reguetón y temas como En una calita o A bocaitos.

Fue un concierto multitudinario, ya que, a pesar de las grandes dimensiones de la Plaza Mayor, se llenó para seguir sus temas con pasión por sus fans, que fueron fotografiados y grabados con cientos de móviles y por todos los espectadores que cantaban y coreaban las canciones con ellos, conectando con un público entregado, que vivió momentos únicos.

La fiesta continuó hasta el amanecer

Después, a las dos de la madrugada, todo el mundo se trasladó a la Plaza de Palomino, donde continuó el ambiente de marcha y fiesta con el grupo Los Gamberrock y sus versiones de los mejores temas del pop-rock, que animaron a una plaza totalmente repleta, que bailaba y cantaba sin parar, mientras que los pubs de la zona estaban llenos a reventar de público.

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La música y la diversión no terminó ahí, ya que los más jóvenes y los no tan jóvenes se dieron cita de forma masiva en el Auditorio Municipal del recinto ferial, donde, hasta el amanecer, vivieron intensamente el VIII Festival Joven Bujalance’s Night, organizado por la Concejalía de Juventud y que contó con los DJ Violeta Arriaza, Tonny Serra y Raúl Ortega, con un gran espectáculo de luces y pantalla gigante LED de alta definición.