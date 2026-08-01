El restaurante de Córdoba donde comer como en un chiringuito en la playa: "Es un lugar que te hace desconectar por completo"

La primera pista es el agua. La segunda son los espetos de sardinas, cuando es temporada. No hay artificio: brasas, pescado... Es un lenguaje claramente mediterráneo, más propio de chiringuito que de interior. Pero está en Córdoba. Lo que convierte a este restaurante en una oportunidad perfecta para comer como si estuvieras en un chiringuito de playa pero sin salir de la provincia.

Cómo llegar hasta este restaurante de Córdoba

A unos 30 minutos de Córdoba capital, siguiendo la A-431 en dirección a Almodóvar del Río, el paisaje empieza a abrirse hasta que el agua aparece de golpe. El embalse de La Breña II no es discreto: es una masa de agua extensa, encajada en un entorno de dehesa y sierra baja, con una sensación más cercana a costa que a interior.

Dos mujeres fotografían La Breña II. / Manuel Murillo

En una de sus orillas se levanta el Mirador de la Breña, un restaurante que juega con esa ambigüedad: no estás en la playa, pero la experiencia insiste en parecerlo.

Del espeto a la cocina cordobesa clásica

En ese escenario, el restaurante ofrece uno de los platos más simbólicos del verano andaluz: el espeto. Pero no se queda ahí, también suma a la experincia el pescado frito, carnes a la brasa y una carta que se mueve entre lo fresco y lo clásico de cocina cordobesa.

El sitio no vive solo de la carta. La ubicación importa tanto como lo que se come. Desde la terraza, el embalse impone una calma que no es del todo habitual en la provincia: agua amplia, sin ruido urbano, y una luz que cambia según avanza el día. En verano, el conjunto se llena de cordobeses que vienen buscando precisamente eso: una comida larga, sin prisa, con sensación de escapada sin salir demasiado lejos.

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Una familia en una de las mesas del Mirador de la Breña viendo el atardecer tras el embalse. / El Mirador de la Breña

No hay necesidad de forzar la metáfora de la playa. El sitio ya la sugiere solo. Los espetos ayudan, el pescado frito también, pero lo que termina de cerrar la idea es el conjunto: comer mirando al agua, que, por un momento, borra la sensación de estar en el interior.