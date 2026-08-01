El pueblo de Córdoba con uno de los monasterios más impresionantes de España: está escondido en la sierra y fue visitado por los Reyes Católicos

En plena parque natural de la sierra de Hornachuelos, rodeado de montañas, barrancos y bosques mediterráneos, emerge uno de los lugares más sorprendentes y desconocidos de la provincia: el Seminario de Santa María de los Ángeles.

Este antiguo monasterio franciscano del siglo XV se alza sobre un risco junto al embalse de Bembézar, aislado en mitad de la naturaleza y envuelto por un paisaje que potencia aún más su aura histórica. Llegar hasta él, atravesando el corazón de la sierra, forma ya parte de la experiencia. Se trata, sin duda, de una de las mayores curiosidades del pueblo más grande de la provincia.

La interesante historia del Seminario de Santa María de los Ángeles de Hornachuelos

Su fundación no fue casual. En 1490, fray Juan de la Puebla, segundo conde de Belalcázar, eligió deliberadamente este lugar aislado entre montañas para levantar el convento franciscano. Construyó una iglesia bajo advocación de la Virgen de los Ángeles y pequeñas celdas de barro alrededor. Los frailes buscaban exactamente lo que el lugar ofrece: silencio, naturaleza y retiro espiritual.

En 1494, los Reyes Católicos visitan el monasterio y ceden a los monjes las montañas y valles circundantes, reconociendo así su importancia espiritual. Un siglo después, otro monarca visitaría aquel fascinante lugar de la sierra. Fue Felipe II, en 1570. El rey realiza su visita y financia la construcción de cuatro celdas que pasarán a la historia como el Cuarto del Rey.

El Seminario de Santa María de los Ángeles de Hornachuelos, contemplado por piragüistas. / Córdoba

El tiempo corrió en contra de la importancia espiritual de esta construcción y, en 1836, la desamortización de Mendizábal obliga a los frailes a abandonar el monasterio. El Estado vende el edificio y sus tierras. A finale de siglo, en 1884, los Marqueses de Peñaflor adquieren la propiedad y la convierten en finca de caza, alterando gran parte de la construcción original.

La historia del edificio encuentra otro capítulo importante en la segunda mitad del siglo XX, cuando la marquesa dona el espacio a la Diócesis de Córdoba con la condición de convertirlo en seminario, dando origen al nombre actual. En 2021, tras décadas de abandono, parte del complejo abre como Residencia San Gabriel, centro de reinserción social donde exreclusos se forman como agricultores, apicultores y oficios de construcción.

Curiosidades que pocos conocen del Seminario de Santa María de los Ángeles de Hornachuelos

El paso del tiempo, los tres incendios sufridos en sus primeros siglos de vida (1498, 1543 y 1655) y las reformas del siglo XX han dejado una huella profunda en este lugar. Hoy se conserva principalmente la pequeña iglesia original. En el Seminario de San Pelagio, en Córdoba capital, se guardan algunas joyas trasladadas en 1971: un cuadro de la Asunción, una imagen de barro del siglo XVI de la Virgen con el Niño y la custodia elaborada con las joyas de la marquesa.

Vista aérea de Hornachuelos. / Ayuntamiento

El monasterio, que se integra en uno de los espacios naturales más valiosos de Andalucía, guarda también algunas curiosidades. Este edificio ha sido recrado en la literatura, por ejemplo. Fue el Duque de Rivas quien ubicó escenas de su obra magna, Don Álvaro o la fuerza del sino, aquí en 1835. Tampoco ha escapado del misterio, pues el programa de misterio Cuarto Milenio grabó psicofonías en sus ruinas a finales de 2012.

El Seminario de Santa María de los Ángeles lleva más de cinco siglos contemplando la sierra desde el mismo lugar. Un rincón que los Reyes Católicos eligieron visitar y que hoy sigue escribiendo su historia.