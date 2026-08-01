Curiosidades de la provincia
El pueblo de Córdoba con uno de los monasterios más impresionantes de España: está escondido en la sierra y fue visitado por los Reyes Católicos
Este edificio, fundado en 1490, ha sobrevivido a incendios y desamortizaciones para continuar su historia entre las montañas de Córdoba, no ajeno al misterio
En plena parque natural de la sierra de Hornachuelos, rodeado de montañas, barrancos y bosques mediterráneos, emerge uno de los lugares más sorprendentes y desconocidos de la provincia: el Seminario de Santa María de los Ángeles.
Este antiguo monasterio franciscano del siglo XV se alza sobre un risco junto al embalse de Bembézar, aislado en mitad de la naturaleza y envuelto por un paisaje que potencia aún más su aura histórica. Llegar hasta él, atravesando el corazón de la sierra, forma ya parte de la experiencia. Se trata, sin duda, de una de las mayores curiosidades del pueblo más grande de la provincia.
La interesante historia del Seminario de Santa María de los Ángeles de Hornachuelos
Su fundación no fue casual. En 1490, fray Juan de la Puebla, segundo conde de Belalcázar, eligió deliberadamente este lugar aislado entre montañas para levantar el convento franciscano. Construyó una iglesia bajo advocación de la Virgen de los Ángeles y pequeñas celdas de barro alrededor. Los frailes buscaban exactamente lo que el lugar ofrece: silencio, naturaleza y retiro espiritual.
En 1494, los Reyes Católicos visitan el monasterio y ceden a los monjes las montañas y valles circundantes, reconociendo así su importancia espiritual. Un siglo después, otro monarca visitaría aquel fascinante lugar de la sierra. Fue Felipe II, en 1570. El rey realiza su visita y financia la construcción de cuatro celdas que pasarán a la historia como el Cuarto del Rey.
El tiempo corrió en contra de la importancia espiritual de esta construcción y, en 1836, la desamortización de Mendizábal obliga a los frailes a abandonar el monasterio. El Estado vende el edificio y sus tierras. A finale de siglo, en 1884, los Marqueses de Peñaflor adquieren la propiedad y la convierten en finca de caza, alterando gran parte de la construcción original.
La historia del edificio encuentra otro capítulo importante en la segunda mitad del siglo XX, cuando la marquesa dona el espacio a la Diócesis de Córdoba con la condición de convertirlo en seminario, dando origen al nombre actual. En 2021, tras décadas de abandono, parte del complejo abre como Residencia San Gabriel, centro de reinserción social donde exreclusos se forman como agricultores, apicultores y oficios de construcción.
Curiosidades que pocos conocen del Seminario de Santa María de los Ángeles de Hornachuelos
El paso del tiempo, los tres incendios sufridos en sus primeros siglos de vida (1498, 1543 y 1655) y las reformas del siglo XX han dejado una huella profunda en este lugar. Hoy se conserva principalmente la pequeña iglesia original. En el Seminario de San Pelagio, en Córdoba capital, se guardan algunas joyas trasladadas en 1971: un cuadro de la Asunción, una imagen de barro del siglo XVI de la Virgen con el Niño y la custodia elaborada con las joyas de la marquesa.
El monasterio, que se integra en uno de los espacios naturales más valiosos de Andalucía, guarda también algunas curiosidades. Este edificio ha sido recrado en la literatura, por ejemplo. Fue el Duque de Rivas quien ubicó escenas de su obra magna, Don Álvaro o la fuerza del sino, aquí en 1835. Tampoco ha escapado del misterio, pues el programa de misterio Cuarto Milenio grabó psicofonías en sus ruinas a finales de 2012.
El Seminario de Santa María de los Ángeles lleva más de cinco siglos contemplando la sierra desde el mismo lugar. Un rincón que los Reyes Católicos eligieron visitar y que hoy sigue escribiendo su historia.
- La exalcaldesa de Baena Cristina Piernagorda anuncia su renuncia como concejal del PP y atribuye su decisión a las discrepancias sobre la planta de biometano
- Agresión a una socorrista en la piscina de Palma del Río (Córdoba): el Ayuntamiento reabre el recinto tras el cierre temporal por las lesiones
- La cordobesa Triana pasa a la final de La Voz Kids con el respaldo de Luis Fonsi: “Lo vivo todo muy intensamente”
- El incendio de Cerro Muriano, entre los seis mayores de Córdoba en una década: el precedente de 2007 arrasó 4.100 hectáreas
- De Suiza a Palma del Río (Córdoba): detenido en plena calle un fugitivo reclamado por delitos graves
- Un tren parado en la provincia de Córdoba provoca retrasos en la conexión AVE entre Madrid y Andalucía
- Nuevo incendio en Córdoba: medios aéreos y terrestres lucha contra las llamas en Hornachuelos
- El Infoca logra controlar el incendio en un olivar de Adamuz tras desplegar cinco grupos y medios aéreos