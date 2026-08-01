De oca a oca por Dos Torres: un pueblo convertido en un inmeso tablero de 2,5 kilómetros que pasa por sus calles, plazas y avenidas

Los 68 equipos participantes en El Gran Juego de la Oca de Dos Torres comenzaron a jugar en la tarde de este sábado para ir avanzando por un tablero gigante que abarcaba 2,5 kilómetros de calles, avenidas y plazas, lazando el dado, también de grandes dimensiones, y superando las pruebas previstas en cada casilla.

Tras la gala inaugural de la noche del viernes se realizó la prueba inicial Mete Cabeza, inspirada en el anterrollo, un antiguo apero utilizado para proteger el cuello de las caballerías durante las labores agrícolas, en este caso pasándose un aro de espuma, sin ayuda de las manos.

A las 20.00 horas comenzaron los 68 equipos a competir, desde el Recinto Ferial. Como el famoso juego de mesa, pero transportado a las calles de la localidad, no faltaban casillas temidas como la cárcel, el pozo, el laberinto o la muerte. Los equipos han contado con componentes de hasta una veintena de provincias.

En total había dispuestas 36 pruebas a lo largo del tablero de 50 casillas, ampliando este año en 3 pruebas más, y para controlar los tiempos cada equipo contaba con su manso, identificados con camisetas naranjas, para cronometrar los tiempos y acompañarles en el recorrido. Además, había jefes de zona, uno por cada una de las 12 zonas previstas.

Los espectadores y acompañantes de cada equipo los animaban y aplaudían, sobre todo al caer en una oca porque se decía aquello de «De oca a oca y tiro porque me toca» y por tanto tocaba avanzar.

Hasta el momento de comenzar, las pruebas se mantuvieron en secreto y tenían que ver con la habilidad, la destreza y la precisión. Una de las pruebas era Al agua puntos en la piscina instalada en la Plaza de Torrefranca y otras contaban con nombres divertidos como Taprecio justo, Pinocho bizco, churros con almóndigas, barrigas peloteras, huevolimpiadas o pesca y repesca.

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Como novedad, cada equipo dispuso de un lote de productos agroalimentarios de Los Pedroches para su avituallamiento en el recorrido, entregado por la organización que también rindió homenaje al periodista Juanlu Dorado, fallecido este año.