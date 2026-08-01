La Junta invierte más de 167.000 euros para reparar las cubiertas del IES Averroes de Córdoba y el colegio Francisco García Amo de Nueva Carteya

La Junta de Andalucía ha adjudicado obras por un importe conjunto de 167.734,57 euros para reparar y mejorar las cubiertas de dos centros educativos de Córdoba capital y la provincia: el IES Averroes y el CEIP Francisco García Amo de Nueva Carteya.

La actuación de mayor cuantía entre ambos centros será la del colegio Francisco García Amo, donde se llevarán a cabo trabajos para eliminar las filtraciones existentes en la cubierta como consecuencia de los temporales. La obra ha sido adjudicada por 91.290,45 euros, IVA incluido, y contará con un plazo de ejecución de tres meses.

Los trabajos han sido adjudicados a una unión temporal de empresas integrada por Construcciones Gallardo Barrera, Construcciones Retortillo Domínguez y Sedeño & Muñoz. El presupuesto inicial de licitación ascendía a 101.433,83 euros y al procedimiento se presentó una única oferta.

En Córdoba capital, la Agencia Pública Andaluza de Educación ha adjudicado por 76.444,12 euros la reparación y adecuación de la cubierta del taller de ciclos formativos del IES Averroes. La obra, que tendrá una duración prevista de dos meses, será ejecutada por Construcciones Mogilba. El contrato partía de un presupuesto de licitación de 84.937,91 euros, IVA incluido, y también recibió una sola oferta.

Ambas actuaciones se tramitan como contratos basados en un acuerdo marco y contemplan medidas ambientales relacionadas con el reciclaje y la gestión de los residuos generados durante las obras.

Otros 120.000 euros para el conservatorio de Priego

A estas intervenciones se suma la reparación de las cubiertas del Conservatorio Elemental de Música Antonio López Serrano, en Priego de Córdoba. En este caso, la Junta ha adjudicado los trabajos a Construcciones Antroju por 120.213,17 euros, con un plazo de ejecución de tres meses. Al igual que en los otros dos expedientes, únicamente se presentó una empresa al procedimiento de adjudicación.

En conjunto, las tres actuaciones en infraestructuras educativas alcanzan una inversión de 287.947,74 euros y tienen como denominador común la reparación de cubiertas y la corrección de desperfectos que afectan al funcionamiento de los edificios.