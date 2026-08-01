Detenido en Fuente Palmera por robar máquinas de tabaco y de bolas en establecimientos de Córdoba y Sevilla

La Guardia Civil ha detenido en Fuente Palmera a una persona como presunta autora de un delito de robo con fuerza y tres delitos de hurto, cometidos en diferentes establecimientos de hostelería de Fuente Palmera y Lora del Río (Sevilla).

Según ha detallado el Instituto Armado, los agentes comenzaron la investigación tras el robo cometido el pasado 25 de junio, en una cafetería de Fuente Palmera, donde el autor, tras forzar la puerta de acceso al establecimiento, sustrajo una máquina expendedora de tabaco, dos máquinas expendedoras de bolas, una cesta regalo valorada en unos 150 euros y aproximadamente 600 euros en efectivo de la caja registradora.

Tras ello, el operativo localizó a un posible sospechoso, centrando sobre él las pesquisas, para posteriormente, conseguir obtener indicios suficientes sobre la posible autoría de los hechos al constatar que, en el domicilio del principal sospechoso, se encontraba una máquina expendedora de tabaco que coincidía con la sustraída en el robo investigado.

De esta manera, una vez practicada la entrada y registro previamente autorizada por la autoridad judicial, los agentes han recuperado además de dicha máquina, cinco máquinas expendedoras de bolas, dos de ellas procedentes del mismo establecimiento, la cesta regalo sustraída y las herramientas presuntamente utilizadas para cometer los delitos.

Asimismo, el resto de máquinas recuperadas, habían sido sustraídas en establecimientos de hostelería de Fuente Palmera y Lora del Río (Sevilla), de manera que se han esclarecido un total de tres delitos de hurto y un delito de robo con fuerza.

En el operativo también han colaborado el Ayuntamiento de Fuente Palmera y la Policía Local de esa localidad, que prestaron apoyo en el traslado de los efectos recuperados. El detenido, junto con las diligencias instruidas, ha sido puesto a disposición de la Autoridad Judicial competente.