4ª edición
Unas 7.000 velas iluminan las calles de Villanueva del Duque durante una noche mágica
La asociación El Juncoso prepara música, exposiciones y talleres para niños
La localidad de Villanueva del Duque ha vivido sábado una noche especial ya que en varias calles del centro de la localidad la luz artificial fue sustituida por la de casi 7.000 velas dispuestas en el suelo o en elementos de la arquitectura urbana, proporcionando un aspectosingular. La iniciativa parte de la asociación cultural El Juncoso y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento y de la empresa encargada del suministro eléctrico ya que fueron apagadas las farolas de las plazas de la Iglesia y Duque de Béjar y las calles Juan Benítez Conde, Santa Lucía, Virgen de Guía, Cuatro Vientos, El Morconcillo y Ramón y Cajal.
Desde la asociación El Juncoso, Lola Salado, explica que se trataa de la cuarta edición y que con esta iniciativa buscan «realizar una actividad cultural que tuviera un aliciente y marcara una diferencia respecto otros eventos de la comarca». Muchas velas son adquiridas pero otras se reciclan del año anterior.
Numerosos visitantes
A última hora de la tarde se fueron colocando las velas, con la colaboración de colectivos locales y a las 21.00 horas se produjo el encendido de honor a cargo de la pintora y jueza de paz, Nieves González. Las velas permanecerán encendidas hasta las 3.00 de la madrugada y la noche ha contado con exposiciones, actuaciones musicales y talleres para niños. Lola Salado indicó que desde la hora del crepúsculo y hasta ya entrada la noche «el aspecto de las calles es espectacular», a la vez que agradeció las muchas visitas recibidas.
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