Fiesta y diversión
Un tablero de 2,5 kilómetros y 68 equipos: el Gran Juego de la Oca comienza en Dos Torres (Córdoba) con una multitudinaria gala inaugural
El evento busca impulsar la economía local y se celebra con un tablero expandido en numerosas calles y plazas de la localidad cordobesa
El Gran Juego de la Oca comenzó este viernes en Dos Torres con el pasacalles de los 68 equipos participantes que, comenzando en distintos enclaves de la localidad, desembocó en la Plaza de la Villa con un gran ambiente y la actuación de una charanga para dar paso a las 22.00 horas a la gala inaugural en la que se produjo el esperado momento en el que más de un millar de personas, entre participantes y acompañantes, bailaron al ritmo de la canción de Teresa Rabal De oca a oca.
Este acontecimiento, que organiza la Asociación El Gran Juego de la Oca, con la colaboración del Ayuntamiento de Dos Torres y de las empresas colaboradoras, ha marcado un hito al alcanzar récord de equipos participantes con 68, ampliar el tablero de juego en 2,5 kilómetros e incorporar 3 pruebas más.
En la noche del viernes los equipos conocieron al manso que les acompañará y se llevó a cabo la prueba inaugural en la Plaza de Torrefranca, para terminar con un concierto de Gamberrock.
Los equipos acuden de una veintena de provincias españolas para convertir a esta, décimo tercera edición, en la más multitudinaria de su historia.
El alcalde, Manuel Torres, dio la bienvenida a los participantes indicando que, cada año, se logra dar cabida en la plaza a todos los equipos y bromeaba diciendo que “a este paso vamos a tener que ensancharla”.
Alojamientos llenos: “Los participantes vienen con mucha ilusión y ganas”
Por su parte, Dionisio Cuenca (Potxo), destacaba que todos los alojamientos de la zona están llenos a la vez que ponía de manifiesto que “los participantes vienen con mucha ilusión y ganas”.
Será este sábado 1 de agosto cuando los equipos se midan al popular juego de la Oca, cambiando al tablero tradicional por uno mucho más grande ya que abarca numerosas calles y plazas, donde están las 50 casillas para realizar las pruebas, lanzando el dado de grandes dimensiones y avanzando especialmente si se cae en la casilla de la oca.
El sábado se comienza a las 20.00 horas con la apertura del tablero en el recinto ferial y hasta la madrugada del domingo no se conocerán los equipos premiados.
El alcalde subrayaba el impulso para la economía local de este acontecimiento y Dionisio Cuenca ponía de relieve que es fruto del trabajo desinteresado de muchas personas y “ese compromiso colectivo es el principal motor de esta iniciativa”.
Desde la organización invitaban a los vecinos de la provincia y a quienes están de paso en esta época estival a acudir este sábado “y disfrutar de un acontecimiento único”.
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