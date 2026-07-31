El Pleno de Puente Genil rebaja un 30% las asignaciones a los grupos políticos para equiparar el esfuerzo exigido a asociaciones y colectivos

El Pleno municipal de Puente Genil ha aprobado, por unanimidad de todos los grupos, una proposición de la Alcaldía para reducir la las asignaciones económicas a los grupos políticos municipales en un 30% a partir de julio de 2026. El alcalde, Sergio Velasco, ha explicado que se trata de “una petición de Izquierda Unida que hemos entendido acorde con los esfuerzos que hemos pedido a otras asociaciones y colectivos, a lo mejor esto ha condicionado el rechazo de algunos al presupuesto”. El regidor local ha explicado que de la misma manera que se ha solicitado un esfuerzo a los colectivos, también se debe dar ejemplo desde los grupos políticos que integran el plenario, es decir, PP, PSOE, IU y VOX.

La reducción del 30% las asignaciones económicas que reciben los grupos políticos municipales, es una medida que se enmarca en la elaboración del Presupuesto de 2026.

Actualmente, las asignaciones están fijadas en 375 euros mensuales por grupo y 150 euros por cada concejal. La propuesta plantea rebajarlas a 262,50 euros por grupo y 105 euros por concejal, manteniendo la misma estructura de reparto entre la cantidad fija y la variable.

El gobierno municipal justifica esta reducción por la necesidad de ajustar el presupuesto y recuerda que también se han aplicado recortes en subvenciones destinadas a asociaciones y colectivos. Por ello, considera que los grupos políticos deben ser los primeros en realizar un ejercicio de responsabilidad y contribuir al esfuerzo económico.

Jesús David Sánchez explicó que la propuesta presentada al gobierno local surge “con la idea de que haya gasto corriente para blindar a las asociaciones de la localidad, el mismo esfuerzo que se hace a otros colectivos se nos reduzca a los grupos políticos, pero en once años en este Ayuntamiento, nos ha tocado ni minorado nuestra asignación”.

Las nuevas cuantías entrarán en vigor a partir del 1 de agosto de 2026, mientras que el resto de la regulación sobre el funcionamiento y la justificación de estas asignaciones permanecerá sin cambios.

Jornada laboral y servicios extraordinarios

De otro lado, el Pleno del Ayuntamiento de Puente Genil no llegó a debatir la propuesta del equipo de gobierno para regular la jornada laboral y las gratificaciones por servicios extraordinarios de la Policía Local. El asunto había sido incorporado por la vía de urgencia, pero la inclusión en el orden del día no obtuvo la mayoría absoluta necesaria, por lo que decayó sin entrar en su contenido.

El alcalde, Sergio Velasco, defendió la urgencia de la propuesta al explicar que el Ayuntamiento ha detectado posibles irregularidades en la regulación de la jornada laboral y de determinadas gratificaciones que perciben los agentes. Según indicó, esta situación, unida a recientes resoluciones judiciales, como el caso del alcalde de Chipiona, que tuvo que devolver pagos por horas extraordinarias a policías locales, ha llevado al Consistorio a abrir un proceso de negociación con la plantilla para regularizar estos aspectos.

Velasco señaló que ya se han celebrado cuatro mesas generales de negociación con los representantes sindicales y que el documento planteado pretendía dar cobertura a cuestiones como la jornada de trabajo y la retribución de los servicios extraordinarios en periodos de especial intensidad, como Semana Santa, Feria o Navidad.

Sin embargo, los grupos de la oposición coincidieron en rechazar la urgencia por la ausencia de informes técnicos y jurídicos que respaldaran la propuesta.

El Pleno también aprobaba por unanimidad el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento, la Diputación de Córdoba y la Comunidad de Regantes de Miragenil para impulsar la reutilización de las aguas regeneradas procedentes de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) del municipio. El acuerdo permitirá avanzar en el aprovechamiento de este recurso para el riego agrícola.

Noticias relacionadas

El convenio, que ya había recibido el respaldo unánime del Pleno de la Diputación Provincial, supone un paso decisivo para hacer realidad un proyecto largamente demandado por la Comunidad de Regantes de Miragenil, cuya tramitación se remonta a hace dos décadas.