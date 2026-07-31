El Pleno municipal de Priego de Córdoba respalda la solicitud para volver a contar con un Centro Comercial Abierto en el casco urbano

El Pleno de la Corporación municipal de Priego de Córdoba ha respaldado la solicitud presentada por la Asociación Centro Comercial Abierto de Priego (ACCA) para el reconocimiento de una zona del casco urbano de la localidad como Centro Comercial Abierto de Andalucía.

Como expuso durante su intervención el concejal de Desarrollo Económico y Comercio, José Guzmán, Priego es el único municipio de la provincia, de los que cuenta con mayor número de población, “que en estos momentos no cuenta con este reconocimiento”, indicando que la delimitación que se propone para el mismo, a propuesta de ACCA, partiría del número 22 de la calle Ribera, continuando por Plaza de Andalucía Carrera de las Monjas, Lozano Sidro, Calle San Marcos y Avenida de España hasta el número 43.

Como reconocía Guzmán, “ACCA es un valor fundamental porque representa más de doscientos comerciantes y hosteleros que hacen que el comercio de nuestra ciudad esté vivo”, de ahí la importancia que según el edil tiene el respaldo del ayuntamiento con este colectivo, “mediante el convenio que tenemos por parte de Desarrollo, o con otras ayudas directas que hacemos a través también de Diputación, Iprodeco o incluso con las propias subvenciones de comercio de la Junta de Andalucía”.

La propuesta “abre un mundo de posibilidades”, dice el alcalde

La propuesta, que fue aprobada por unanimidad por el resto de grupos de la Corporación, “abre un mundo de posibilidades”, como así reconocía el alcalde prieguense, Juan Ramón Valdivia, que puntualizaba que, “pese a que el Centro Comercial Abierto tiene una delimitación geográfica y parezca que va a sectorizar, será todo lo contrario ya que ACA va a seguir siendo un lugar de referencia para todos nuestros empresarios”, mostrando su orgullo por el trabajo que este colectivo está haciendo, poniendo como ejemplo los reconocimientos que se han recibido al respecto.

Junto a este expediente, el orden del día de la sesión también incluía tres planes municipales, en concreto el de Protección Civil frente a emergencias por inundación, el de gestión del riesgo de sequía y el de gestión de los sistemas de saneamiento, que igualmente fueron aprobados por unanimidad, así como la adhesión a la declaración institucional de apoyo a Granada como capital europea de la Cultura 2031.

En el apartado económico, se aprobó, en este caso con los votos de PP y VOX, y el posicionamiento en contra de PSOE e IU, la séptima relación de reconocimiento extrajudicial de créditos por omisión de fiscalización preceptiva previa, correspondientes a 19 facturas de proveedores por importe de 35.878,06 euros, aprobándose en este caso por unanimidad otra relación de reconocimiento extrajudicial de créditos, correspondientes a 9 facturas por suministro eléctrico y cuyo importe se eleva a 48.362,13 euros.

Por otra parte, se aprobaba por unanimidad una modificación presupuestaria por importe de 82.533,83 euros, por concesión de créditos extraordinarios y suplemento de crédito financiados con bajas de créditos que se considera reducible.

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Completaba el orden del día el turno de ruegos y preguntas, en el que, entre otros temas los grupos de la oposición de interesaron por el mantenimiento que presentan distintas calles y caminos de la localidad, las actuaciones llevadas a cabo con la presencia de una colonia de mosquito tigre en la urbanización Los Almendros, y el tipo de licencia del que disfruta un chiringuito instalado por una asociación en una aldea prieguense.