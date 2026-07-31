El Pleno de Cabra da luz verde al trámite urbanístico que permitirá iniciar las obras del Burger King

El Ayuntamiento de Cabra ha dado un paso decisivo para la implantación del primer restaurante de la cadena Burger King en la ciudad. El Pleno de la Corporación aprobó por unanimidad, en una sesión extraordinaria y urgente celebrada en la tarde de este viernes, el estudio de ordenación de la Unidad de Ejecución ARI-16 del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU), un trámite urbanístico indispensable para que el proyecto pueda obtener la licencia de obras e iniciar su construcción.

La urgencia de la convocatoria estuvo motivada por la necesidad de evitar retrasos que pudieran comprometer el calendario de ejecución de la inversión, superior al millón de euros. Según expuso el equipo de gobierno, el expediente contaba ya con todos los informes técnicos y jurídicos favorables, por lo que aplazar su aprobación al próximo pleno ordinario habría puesto en riesgo el objetivo de que el establecimiento pueda abrir sus puertas durante el próximo mes de noviembre.

Durante la sesión, el alcalde, Fernando Priego, puso de manifiesto que la llegada de la cadena de restauración supondrá una inversión privada en el municipio y permitirá la creación de alrededor de una veintena de puestos de trabajo directos, argumentos que respaldaron la tramitación urgente del expediente por su repercusión económica y laboral.

El restaurante se ubicará en la avenida Fuente del Río

El acuerdo aprobado da luz verde de forma definitiva al estudio de ordenación del ámbito ARI-16, situado en la avenida Fuente del Río, donde se proyecta la construcción del nuevo restaurante. La resolución incorpora diversas condiciones técnicas y administrativas, entre ellas la monetización de la cesión obligatoria de suelo prevista en el planeamiento, con aportaciones económicas destinadas al Patrimonio Público de Suelo, además de las obligaciones relativas a la inscripción registral, demolición de las edificaciones existentes, adaptación de las infraestructuras y posterior publicación del instrumento urbanístico.

Burger King de avenida de Cadiz / FRANCISCO GONZÁLEZ

Durante el debate, el portavoz del grupo Unidad Vecinal Egabrense (UVEGA), Manuel Carnerero, explicó el alcance de la modificación urbanística y recordó que el origen del expediente se remonta a 2023, cuando se solicitó un informe de viabilidad para adaptar la ordenación de la parcela. Según indicó, el cambio consiste en transformar en suelo terciario una superficie que el planeamiento reservaba parcialmente para un vial previsto para un futuro desarrollo urbanístico.

El edil señaló que esa reserva viaria se sustituye por una compensación económica para el Ayuntamiento, una fórmula prevista en la normativa urbanística que permitirá destinar esos recursos a la adquisición o mejora de suelo público, por lo que, a su juicio, no existe perjuicio para el patrimonio municipal. Asimismo, destacó que los informes sectoriales incorporados al expediente avalan la actuación y anunció el voto favorable de su grupo.

Los grupos municipales de Vox, PSOE, UVEGA y Partido Popular respaldaron la propuesta, que quedó aprobada por unanimidad.

Con este acuerdo, el Ayuntamiento culmina uno de los últimos trámites urbanísticos necesarios para hacer posible la implantación de Burger King en Cabra. Una vez completadas las restantes actuaciones administrativas y concedida la licencia de obras, la empresa podrá iniciar la construcción del establecimiento, cuya apertura se prevé para finales de este año.