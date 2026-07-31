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Proyecto municipal

Nuevos vasos recreativos, toboganes y juegos de agua: Pozoblanco invertirá 1,8 millones en transformar la zona infantil de la piscina municipal

El alcalde de Pozoblanco, Santiago Cabello, califica la actuación prevista como "uno de los proyectos más importantes e ilusionantes" para la ciudad

El alcalde de Pozoblanco explica la inversión prevista en la piscina para transformar la zona infantil.

El alcalde de Pozoblanco explica la inversión prevista en la piscina para transformar la zona infantil. / Rafa Sánchez

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Julia López

Julia López

Pozoblanco

El Ayuntamiento de Pozoblanco ha presentado este viernes el proyecto de remodelación de la piscina municipal cubierta, una actuación que supondrá una inversión de 1.083.000 euros y que transformará la actual zona infantil con nuevos vasos recreativos, toboganes, juegos de agua y una amplia zona verde destinada al ocio familiar.

El alcalde de Pozoblanco, Santiago Cabello, ha sido el encargado de presentar una actuación que ha calificado como "uno de los proyectos más importantes e ilusionantes" para la ciudad, destacando que permitirá contar con una instalación "mucho más moderna, accesible, atractiva y adaptada a todas las edades".

Dos grandes vasos

El proyecto contempla una inversión de 703.000 euros en obra civil y otros 379.000 euros destinados al equipamiento, mobiliario y juegos acuáticos. La principal novedad será la construcción de dos nuevos vasos infantiles. El primero contará con 276 metros cuadrados y una profundidad máxima de 1,40 metros, donde se instalarán tres grandes toboganes que se convertirán en el principal atractivo de la nueva instalación.

El segundo vaso, de 231 metros cuadrados, estará destinado a los niños de menor edad y funcionará como una zona de chapoteo equipada con seis juegos acuáticos, entre ellos una gran estructura central y otros cinco elementos de agua.

Además, el proyecto incorpora una importante actuación paisajística con 2.753 metros cuadrados de césped renovado, dotado de riego automatizado, nuevas zonas de sombra, árboles y un merendero de 455 metros cuadrados, además de la ampliación de la terraza del bar.

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Licitación inmediata

Cabello anunció que la licitación de las obras se publicará de forma inmediata. Las empresas interesadas dispondrán de trece días para presentar sus ofertas y el plazo previsto de ejecución será de cinco meses, aunque uno de los criterios de adjudicación permitirá valorar reducciones del tiempo de ejecución de hasta un mes.

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