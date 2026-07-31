Servicios municipales
Marta Lozano, monitora en las ludotecas de verano en Lucena: "Lo principal es divertirse, pero también se inculcan valores"
Más de medio millar de escolares participan en la fiesta acuática que cierra julio, el mes de mayor asistencia a este servicio municipal de conciliación laboral y familiar
Diversión, convivencia y aprendizaje se dan la mano cada verano en las ludotecas municipales de Lucena. Marta Lozano, coordinadora de un equipo formado por 30 monitores, resume así la filosofía de este programa: “Lo principal es que se diviertan, pero también se les inculcan valores”.
La monitora explica que "los menores disfrutan con todas las actividades que se realizan”, como la visita a la piscina municipal, las fiestas del agua, propuestas exteriores o un fútbol "que les apasiona”.
En las ludotecas, plenamente arraigadas, “vamos programando según nos piden los alumnos”. Entre los objetivos troncales, transmite Marta, “lo principal es que se diviertan, pero también se les inculcan valores”, por ejemplo, el compañerismo, la amistad, eliminar la discriminación, ayudarse unos a otros y la integración constante.
Una fiesta acuática para clausurar el mes de julio
Las ludotecas de verano de Lucena han clausurado el mes de julio con una gran fiesta acuática y de ocio en la que han participado más de medio millar de escolares. El colegio público El Valle, una de las siete sedes habilitadas desde el pasado 29 de junio, se convertía este viernes en la localización unificada, en diferentes espacios y niveles.
El montaje excepcional distribuía más de 20 juegos y perímetros recreativos, dedicados a piscinas, toboganes, castillos hinchables, bolos, fútbol, tiro con arco, hockey o una feria estival. Los grupos del nivel de Infantil permanecieron situados en la zona alta del recinto educativo y las ubicaciones central e inferior quedaron reservadas para las divisiones de Primaria.
Con el mes de julio, finaliza el período de mayor afluencia de este servicio municipal, entre cifras superiores a las 750 matrículas por semana, antes de afrontar agosto y la disminución prácticamente a la mitad de la asistencia, sobre todo, a partir de la segunda quincena.
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