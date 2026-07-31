El Infoca logra extinguir el incendio forestal declarado el miércoles en Hornachuelos

Los bomberos del Infoca han logrado extinguir en la mañana de este viernes el incendio forestal declarado este miércoles en un paraje del término municipal de Hornachuelos.

El fuego concretamente se declaró a las 17.19 horas del 29 de julio en un paraje cercano a la carretera CO-5312, que conecta Hornachuelos con zonas como la urbanización de Retamales y el área del Bembézar. Inicialmente, se desplazaron 18 efectivos terrestres, un camión autobomba, dos aviones de carga en tierra y un helicóptero ligero. Además, se activó la Situación Operativa 0 dentro de la Fase de Preemergencia.

Por suerte, el incendio pudo darse por estabilizado a las 9.15 horas de ayer y, tras una evolución positiva en la que se mantuvo un despliegue de 17 efectivos por tierra y un camión autobomba. Pasadas las 18 horas se logró dar por controlado el fuego para, en la mañana de este viernes, extinguirlo.

Siguen dos fuegos activos

Actualmente, únicamente permanecen activos en la provincia de Córdoba el incendio declarado el miércoles en Belmez, en el entorno del pantano de Sierra Boyera, y el iniciado ayer en el paraje de Villalobillos, entre Almodóvar del Río y la capital.