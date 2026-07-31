Francisco Carmona, director del Consorcio de Bomberos: «Nuestro chip es extinguir, pero en un incendio forestal hay que saber esperar al fuego»

-El Consorcio estuvo en el incendio de la semana pasada en Cerro Muriano junto a los bomberos de la capital y el Infoca, ¿cómo se trabaja en un suceso así?

- Yo formé parte del Puesto de Mando Avanzado y, aunque es cierto que no era nuestro ámbito competencial directo, se trataba de un incendio peligroso en el que había muchísimos recursos movilizados y, evidentemente, la Diputación también estuvo presente y actuó. Mandamos una nodriza (camión) de Montoro y otra de Peñarroya, que trabajó junto a los bomberos del Ayuntamiento de Córdoba protegiendo las urbanizaciones. Esa fue nuestra función allí. Las competencias están claras, lo estrictamente forestal corresponde al Infoca. Sin embargo, existen las denominadas zonas de interfaz urbano-forestal, es decir, urbanizaciones, núcleos diseminados y edificaciones situadas en medio de la Sierra en las que el riesgo de que un incendio forestal les afecte es altísimo. Es en esas zonas donde actuamos. Cuando el fuego venía de una zona de pinos y coníferas y descendía hacia un área en la que bajaba algo la intensidad, acordábamos que dos aviones realizaran descargas para frenar o aplacar el fuego. Después, nosotros rematábamos la intervención.

-Es decir, también realizáis labores de apoyo al Infoca.

-Claro. Prestamos apoyo al Infoca, aunque no hacemos extinción directa en la zona forestal salvo que nos requieran. Por ejemplo, pueden pedirnos que coloquemos una nodriza en un punto para repostar sus vehículos ligeros. Así no tienen que desplazarse varios kilómetros para cargar agua. Siempre que podemos y no estamos ocupados en otra emergencia, lo hacemos.

Francisco Carmona, director del Consorcio de Bomberos. / Manuel Murillo

-¿Cómo es esa coordinación? ¿Está ya bien definida?

-Históricamente hemos tenido diferencias con el Infoca. A veces nosotros llegábamos antes, apagábamos un incendio y, cuando ellos llegaban, mis bomberos consideraban que el trabajo ya estaba hecho y se marchaban. Eso generaba roces. Ahora esas asperezas se están limando. Personalmente estoy construyendo una muy buena relación con Carlos Revilla, director del Centro Operativo Provincial, y los dos estamos volcados en mejorar la coordinación. Poco a poco la estamos engrasando bastante bien.

-Aunque no intervengáis directamente en incendios forestales, muchas veces os toca actuar hasta que llega el Infoca o en fuegos que terminan convirtiéndose en forestales.

-Exacto. Nosotros estamos mucho más dispersos por la provincia. Por eso, muchas veces llegamos primero y empezamos a actuar. En las zonas con alto valor forestal, como la Sierra de Córdoba, el norte de la provincia o la Subbética, el Infoca moviliza muy rápido sus recursos y tarda poco. El problema está, sobre todo, en la Campiña. Allí predomina el terreno agrícola, aunque los arroyos y sus riberas sí se consideran zonas forestales. Nosotros llegamos, apagamos el rastrojo y, cuando el fuego alcanza el arroyo, entra ya en terreno forestal. En ese momento se avisa al Infoca. En la Campiña, donde se mezclan terrenos agrícolas y zonas forestales como arroyos y riberas, la activación de los recursos puede resultar más compleja y prolongarse algo más. En Cerro Muriano funcionó muy bien todo porque todos perseguimos lo mismo: primero salvar vidas, después proteger estructuras y edificaciones y, finalmente, el medio ambiente.

Puesto de Mando Avanzado en el incendio de Cerro Muriano del pasado viernes. / MANUEL MURILLO

- ¿Qué cambia en vuestra forma de trabajar cuando intervenís en un incendio forestal?

-Un gran incendio forestal puede superar nuestros medios. No podemos frenar un frente de un kilómetro con el fuego en las copas de los árboles. Para eso hacen falta medios aéreos y una estrategia forestal específica. Nuestro modo de trabajar está muy orientado a la extinción inmediata. El del Infoca consiste también en extinguir, pero eligiendo dónde es viable hacerlo. A veces hay que dejar que el fuego consuma combustible hasta llegar a un punto en el que baje la intensidad y se pueda atacar con seguridad. Nosotros también tenemos que aprender a no precipitarnos dentro de un arroyo y a esperar, si es necesario, hasta un lugar más favorable. Estamos incorporando ese conocimiento y ellos también están aprendiendo cómo trabajamos nosotros. El objetivo es que todos actuemos juntos.

-Es un cambio de chip radical respecto a trabajar en una vivienda que comienza a arder.

-Sí. El bombero urbano trabaja sobre viviendas, naves y edificaciones, donde hay que apagar el fuego cuanto antes. Sin embargo, en un arroyo quizá nos dejábamos la vida intentando apagar en un punto cuando, veinte metros más adelante, la intensidad iba a bajar y podríamos intervenir con mucha menos exposición. Los compañeros del Infoca nos han hecho ver que, si dejamos avanzar el fuego hasta un punto concreto porque allí puede frenarse, el resultado puede ser el mismo y con menos riesgo. Esa es la reeducación que estamos haciendo, pero no quiero que se malinterprete: no significa que los bomberos vayan a dejar arder los arroyos ni que no les demos importancia.

Trabajos de extinción del incendio de Cerro Muriano el pasado viernes. / MANUEL MURILLO

-¿Dan más miedo las situaciones con llamas de gran altura?

-Cada incendio tiene su riesgo. Los forestales son peligrosos y quienes trabajan en ellos se la juegan. En un incendio forestal puedes replegarte y establecer una línea donde esperar el frente. No es lo mismo. Lo que cambia es el modo de combatirlos. Nuestro chip es extinguir, pero en un incendio forestal hay que saber esperar al fuego. En una vivienda no tienes ese margen, si llegas y hay personas dentro, tienes que entrar, rescatarlas y apagar el incendio. Cada situación tiene su riesgo. No quito mérito a unos ni a otros.

-Con tantas viviendas diseminadas en la Sierra, ¿cómo se organiza la protección de las urbanizaciones?

-Hay muchas zonas de interfaz urbano-forestal, no solo en la Sierra de Córdoba, también en muchos municipios de la provincia, como Almodóvar. Las urbanizaciones inmersas en la sierra deben disponer de un plan local de autoprotección frente a incendios forestales. Deben contar con un perímetro acondicionado, medidas de seguridad y vías de evacuación. Eso nos da margen de actuación, reduce la intensidad con la que puede llegar el fuego y facilita alejar a la población del peligro.