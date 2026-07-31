La Diputación de Córdoba firma los convenios con 76 ayuntamientos para poner en marcha el plan Invierte

El Palacio de la Merced ha acogido este viernes la firma de los convenios del Plan Diputación Invierte, en un acto presidido por el máximo responsable de la institución provincial, Salvador Fuentes, y al que han asistido alcaldes y alcaldesas de la provincia de Córdoba.

En relación con esta rúbrica, Fuentes ha agradecido el trabajo y el compromiso demostrados tanto por los técnicos de la Diputación como por los responsables municipales «para acortar los plazos en la medida de lo posible y poner en marcha este plan, dotado con un crédito final de 20.600.000 euros».

«Una nueva edición de Diputación Invierte que permitirá desarrollar un total de 784 actuaciones en 76 ayuntamientos, cuatro ELA y diez mancomunidades de la provincia, y de la que debemos destacar el incremento del gasto en inversión, que ha alcanzado el 46%, lo que supone 12 puntos porcentuales más que en ejercicios anteriores», ha continuado Fuentes.

Incremento de los créditos

El presidente de la Diputación ha recordado que «junto a esta tendencia, que debe continuar y que nos permite reorientar el sentido de estas ayudas, se debe destacar el incremento del crédito destinado a este plan, que ha pasado de los 16,3 millones de euros en 2023 a los 20,6 millones de este ejercicio».

Fuentes ha insistido en que «nos encontramos ante un plan que viene a reforzar y garantizar los servicios públicos municipales y que, en esta ocasión, nos permite transferir a los ayuntamientos financiación para hacer frente a la reparación de las infraestructuras afectadas por el tren de borrascas que asoló la provincia durante el invierno».

«Los proyectos incluidos en Diputación Invierte deberán ejecutarse durante un periodo de 18 meses, comprendido entre enero del presente ejercicio y el 30 de junio de 2027. Un plan que, como hemos señalado, ve publicado hoy su acuerdo definitivo en el Boletín Oficial de la Provincia», ha apostillado.

Un momento de la firma de los convenios. / CÓRDOBA

En cuanto a las áreas de gasto recogidas en las bases del plan, Fuentes ha explicado que «son cinco los grandes ejes de actuación». El primero de ellos se centra en los servicios públicos básicos y está dotado con 8.056.013,98 euros para la realización de 275 proyectos.

En esta línea, destacan los 3.472.005,38 euros destinados a urbanismo y obras públicas, así como los 2.528.402,32 euros para alcantarillado, abastecimiento de agua, residuos sólidos urbanos, limpieza, alumbrado y cementerios. A ello se suman los 1.444.122,68 euros para medio ambiente y los 611.431,72 euros para seguridad y movilidad.

En relación con la segunda área de gasto, centrada en la protección y la promoción social, se han registrado 31 proyectos, con una cuantía de 910.178,02 euros.

Los bienes públicos preferentes: 319 proyectos

El tercer eje, dirigido a bienes públicos preferentes, «comprende un total de 319 proyectos que, con un presupuesto de 7.690.257,55 euros, permitirán atender iniciativas vinculadas al ámbito deportivo, con 3.034.317,02 euros; a la protección patrimonial, con 2.634.884,22 euros; al ámbito cultural, con 1.276.041,03 euros; y a la educación, con 745.015,28 euros».

El área de gasto relativa a actuaciones de carácter económico contiene 79 proyectos y contempla una inversión de 2.068.189,23 euros. «Hablamos aquí de acciones dirigidas a la promoción turística, con 844.870,38 euros; a la reparación de caminos de titularidad municipal, con 624.102,25 euros; al desarrollo empresarial, con 488.062,63 euros; y a acciones de comercio o ferias, con 111.153,97 euros», ha detallado Fuentes.

Según el presidente de la Diputación, «la quinta y última área de gasto atiende a actuaciones generales e incluye 90 proyectos y una aportación presupuestaria de 1.871.002,02 euros, favoreciendo el desarrollo de acciones que afecten al ámbito municipal».

Firma de uno de los convenios. / CÓRDOBA

Fuentes ha concluido señalando que «hoy podemos hablar de un plan de inversión orientado a mejorar nuestros municipios, que incorpora el desarrollo de acciones dirigidas a reducir las desigualdades entre territorios. En definitiva, hoy damos el paso definitivo para culminar un proceso que iniciamos el 11 de marzo».