El Cerco Industrial de Peñarroya-Pueblonuevo recibirá cuatro millones del Gobierno para convertirse en referente turístico y cultural del Guadiato

El Cerco Industrial de Peñarroya Pueblonuevo afronta una nueva etapa con el anuncio de una inversión de cuatro millones de euros destinada a su recuperación y puesta en valor. El proyecto, impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), será desarrollado por la Fundación Ciudad de la Energía (Cuiden) a través del programa Compás, una iniciativa orientada a preservar el patrimonio industrial de las comarcas afectadas por el cierre de minas y centrales térmicas.

Así lo ha comunicado este viernes el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, quien ha destacado que esta actuación busca transformar uno de los espacios industriales más representativos de Andalucía en un recurso capaz de generar actividad económica, atraer visitantes y reforzar la identidad histórica del Valle del Guadiato.

La financiación procederá del Instituto para la Transición Justa (ITJ), mientras que el proyecto ha sido seleccionado con la colaboración del Ministerio de Cultura, la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes, el Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE) y los especialistas del Plan Nacional de Patrimonio Industrial. El Cerco Industrial fue elegido entre trece candidaturas procedentes de diferentes comunidades autónomas al considerarse el enclave con mayor potencial para convertirse en la primera gran actuación del programa Compás.

El secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, en el centro, con la alcaldesa de Peñarroya Pueblonuevo, la subdelegada del Gobierno y otras autoridades ya compañantes en su visita a Peñarroya Pueblonuevo. / M.J. Gómez

El complejo industrial, declarado Bien de Interés Cultural en 2018 como Lugar de Interés Industrial, conserva un importante legado vinculado a la minería del carbón y del plomo. Sus trece chimeneas y los edificios que aún permanecen en pie recuerdan la intensa actividad que durante décadas convirtió a Peñarroya Pueblonuevo en uno de los principales centros carboneros del país y en un referente internacional de la metalurgia del plomo.

La intervención comenzará con la elaboración de un proyecto técnico que definirá las prioridades de actuación y las soluciones más adecuadas para garantizar la conservación del recinto. Este trabajo será desarrollado por Cuiden en colaboración con el Ayuntamiento de Peñarroya Pueblonuevo, la Asociación La Maquinilla, el Grupo de Desarrollo Rural Valle del Alto Guadiato y otras entidades vinculadas a la protección del patrimonio local.

Un proceso iniciado durante los últimos años por el Ayuntamiento y la Asociación La Maquinilla

La iniciativa pretende dar continuidad al proceso de recuperación iniciado durante los últimos años por el Ayuntamiento y la Asociación La Maquinilla, con el apoyo de la Diputación de Córdoba, la Mancomunidad del Valle del Guadiato y el Grupo de Desarrollo Rural. Gracias a estas actuaciones previas la asociación La Maquinilla ha rehabilitado distintos espacios del complejo, que ahora pasarán a integrarse en un proyecto de mayor dimensión.

Además de garantizar la conservación del patrimonio, la actuación permitirá incorporar el Cerco Industrial a la Red de Experiencias Turísticas del Carbón, promovida por el Instituto para la Transición Justa y Cuiden. Esta red reúne antiguos territorios mineros para impulsar un modelo de turismo basado en la historia industrial, la cooperación entre destinos y la creación de productos turísticos comunes.

La incorporación del Cerco supondrá reforzar el atractivo de esta red con uno de los conjuntos minero-industriales más importantes de España. Al mismo tiempo, se espera que la recuperación del recinto contribuya a diversificar la economía local mediante la creación de nuevas oportunidades ligadas al turismo, la cultura y los servicios, favoreciendo también la conservación de un patrimonio considerado esencial para la memoria colectiva de la comarca.

El proyecto forma parte de la estrategia de transición justa impulsada por el Gobierno de España en el Valle del Guadiato. Desde 2019, el Miteco ha destinado 25,77 millones de euros a 33 iniciativas empresariales y municipales para impulsar nuevas actividades económicas tras el cierre de la central térmica de Puente Nuevo.

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Con esta inversión, el Ejecutivo pretende consolidar el Cerco Industrial como un referente nacional del patrimonio industrial y demostrar que la recuperación de antiguos espacios mineros puede convertirse en una herramienta para generar empleo, dinamizar el territorio y asegurar la conservación de un legado histórico de gran valor para las futuras generaciones.