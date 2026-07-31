Adolfo Molina, sobre la salida Cristina Piernagorda: "Por encima de las personas está un proyecto político, que es el PP"

El presidente del PP en Córdoba, Adolfo Molina, ha hablado este viernes por primera vez sobre la salida de Cristina Piernagorda del grupo municipal popular en el Ayuntamiento de Baena a cuenta de discrepancias con el partido por el proyecto de la planta de biometano que se estudia implantar en el municipio. Molina ha manifestado que "si alguien quiere salir del grupo municipal es libre" y añadido que "lo que hacemos es agradecerle los servicios prestados y desearle que le vaya lo mejor posible".

Eso sí, el presidente del PP cordobés también ha sido claro cuando ha dicho que "por encima de las personas está un proyecto político, que es el PP", es decir, que el partido está por delante de cualquiera.

Recreación de la planta de biogás de Baena, según una imagen de los promotores. / CÓRDOBA

La polémica

La renuncia a su acta de concejal del PP de Cristina Piernagorda, que fue alcaldesa de Baena, se produce en torno al proyecto de la planta de Biometano que Oleícola El Tejar, Vorn Bioenergy y Greenar quieren construir en la localidad. Vecinos, ecologistas y el propio Ayuntamiento baenense, liderado por su alcaldesa, la socialista María Jesús Serrano, han mostrado su rechazo al proyecto, como también lo ha hecho, y de ahí la crisis política, Cristina Piernagorda, en una clara opinión enfrentada a la de su partido.

En este punto, lo que ha dicho este viernes Adolfo Molina es que "lo que no va a hacer nunca esta Delegación [la de la Junta de Andalucía en Córdoba] es no cumplir con la ley" y ha añadido que se debe trabajar "dentro del marco legislativo y, si cambiara, trabajaríamos en otro". La clave en todo esto es que la autorización ambiental que requieren este tipo de proyectos debe otorgarla la Junta de Andalucía, en manos del PP y Vox.

Adolfo Molina, este viernes, durante una rueda de prensa en la Delegación de la Junta. / MANUEL MURILLO

Con ello, en lo que ha insistido el presidente del PP de Córdoba, además de delegado de la Junta en la provincia, es que el Gobierno andaluz debe cumplir con su trabajo. "Esa autorización ambiental, si te la presentan, tienes que tramitarla. Y si cumple con los requisitos ambientales, tiene la autorización, y si no cumple, no la tiene. Sea para lo que sea", ha sentenciado Molina.