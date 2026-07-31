Más de 500 escolares despiden julio con una gran fiesta acuática en las ludotecas de verano de Lucena

Una gran fiesta acuática y de ocio, con más de medio millar de escolares, ha clausurado el mes de julio en las ludotecas de verano de Lucena. Finaliza el período de mayor afluencia de este servicio municipal, entre cifras superiores a las 750 matrículas por semana, antes de afrontar agosto y la disminución prácticamente a la mitad de la asistencia, sobre todo, a partir de la segunda quincena.

El colegio público El Valle, una de las siete sedes habilitadas desde el pasado 29 de junio, se convertía este viernes en la localización unificada, en diferentes espacios y niveles. El montaje excepcional distribuía más de 20 juegos y perímetros recreativos, dedicados a piscinas, toboganes, castillos hinchables, bolos, fútbol, tiro con arco, hockey o una feria estival. Los grupos del nivel de Infantil permanecieron situados en la zona alta del recinto educativo y las ubicaciones central e inferior quedaron reservadas para las divisiones de Primaria.

Juegos de agua en la fiesta que ha puesto fin a la etapa de julio en las ludotecas de verano de Lucena. / M. González

Como técnico del área de Servicios Sociales, en un primer balance, Araceli Villa se congratulaba por una demanda que "sigue siendo muy amplia" en este recurso familiar, generándose incluso una lista de espera, y calificaba de "muy positivo" el balance. Cada año, la programación añade nuevos atractivos, en un proyecto extendido a las aldeas de Jauja y Las Navas del Selpillar y emplazado, para la etapa Juvenil, en el Parque Infantil de Tráfico.

En el mes de agosto, Servicios Sociales concentra las actividades en los colegios Nuestra Señora del Carmen, “que sigue teniendo mucha más demanda”, apostillaba Araceli Villa, y Virgen del Valle.

Desde la coordinación de los monitores, con una plantilla de 30 profesionales, Marta Lozano expone que “los menores disfrutan con todas las actividades que se realizan”, como la visita a la piscina municipal, las fiestas del agua, propuestas exteriores o un fútbol “que les apasiona”.

Multitud de menores acceden a estas ludotecas desde la opción de Infantil y permanecen varios años hasta el bloque de Juvenil. El ciclo hasta prosigue, en algunos supuestos, y antiguos usuarios se convierten en monitores. Otro de los coordinadores, Paco Medina, subraya que “la mayor satisfacción es la acogida que vemos de niños y familias” y “comprobar como repiten cada año”.

En el departamento municipal de Servicios Sociales, esta prestación constituye “un pilar” en la estructura anual, considerándose “una apuesta” prioritaria, sintetiza la directora del centro municipal, Susana Campos. En su opinión, el Ayuntamiento logra “cubrir” el propósito cardinal de la conciliación, otorgándole una importante suma de recursos y personal.

El alcalde de Lucena con monitores y responsables de los servicios municipales y de los centros educativos ha visitado la fiesta de fin de julio de las ludotecas. / M. González

El alcalde visita las ludotecas y da las gracias a los centros educativos

Los representantes del gobierno municipal coincidieron en elogiar la proporción a las familias de un entorno seguro y de calidad. Irene Aguilera, edil de Servicios Sociales, expresó que, desde el Consistorio, se brinda “solución a los muchos padres que tienen que trabajar” para que “sus hijos estén en las mejores manos”. Finalmente, el alcalde, Aurelio Fernández, quiso transmitir gratitud a los centros educativos “cuya implicación resulta fundamental para el éxito de esta iniciativa”.

La previsión total apuntaba a más de 3.750 inscripciones, en el transcurso del verano, Esta cobertura, complementada con la ludoteca permanente para necesidades educativas especiales, se dirige a menores de 3 a 16 años, basándose en la convivencia, el aprendizaje, el ocio y unos hábitos saludables.