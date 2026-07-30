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Un tren parado en la provincia de Córdoba provoca retrasos en la conexión AVE entre Madrid y Andalucía

El tren afectado permanece detenido entre Conquista y Villanueva de Córdoba mientras Adif alterna la circulación por la única vía disponible

Un AVE cruza la comarca de Los Pedroches, donde tiene parada en Villanueva de Córdoba.

Un AVE cruza la comarca de Los Pedroches, donde tiene parada en Villanueva de Córdoba. / EFE

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Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Córdoba

Una avería en un tren registrada este jueves entre los municipios cordobeses de Conquista y Villanueva de Córdoba está provocando retrasos en las circulaciones de alta velocidad que conectan Madrid con Andalucía.

Según ha informado Adif, la incidencia afecta al servicio debido a que una de las dos vías de la línea permanece ocupada por el tren averiado. Como consecuencia, la circulación se está realizando por la vía contigua en ambos sentidos.

Trenes alternados hacia Madrid y Andalucía

La limitación de la infraestructura obliga a alternar el paso de los trenes con destino Madrid y los procedentes de Andalucía, lo que está generando demoras en los horarios previstos de los servicios de alta velocidad.

Adif ha señalado que los equipos trabajan para solventar la incidencia y recuperar la normalidad en la circulación ferroviaria.

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Por el momento, no se ha comunicado el tiempo estimado para la resolución de la avería ni el número concreto de trenes afectados.

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