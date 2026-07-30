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Loterías y apuestas del Estado

La suerte vuelve a sonreír a El Carpio con un pellizco del segundo premio de la Lotería Nacional

El número agraciado, el 78.788, está premiado con 60.000 euros a la serie

Despacho receptor en el que se ha vendido el décimo premiado en El Carpio.

Despacho receptor en el que se ha vendido el décimo premiado en El Carpio. / CÓRDOBA

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Diario CÓRDOBA

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CÓRDOBA

El segundo premio del sorteo de la Lotería Nacional de este jueves 30 de julio ha dejado suerte en la localidad cordobesa de El Carpio. El número agraciado ha sido el 78.788, premiado con 60.000 euros a la serie, es decir, 6.000 euros por décimo.

Según ha informado Loterías en su página web, el premio se ha vendido en el punto ubicado en la Plaza de la Constitución, 6, en otro local de la localidad carpeña.

El 78.788 también fue consignado en localidades como Almería, Roquetas de Mar, Vitoria-Gasteiz, Sabadell, Sitges, Taradell, Ciudad Real, Sils, Inca, Las Palmas de Gran Canaria, León, A Fonsagrada, Madrid, Antequera, Torremolinos, Vilagarcía de Arousa, Calafell, Puçol, Valencia y Zaragoza, entre otros municipios.

El primer premio y los reintegros del sorteo

Además, el primer premio de la Lotería Nacional de este jueves correspondió al número 77.014, dotado con 300.000 euros por serie, equivalentes a 30.000 euros por décimo. Este número fue consignado en San Juan de Alicante, en la provincia de Alicante.

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Por su parte, los reintegros correspondieron a los números 4, 3 y 1.

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