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Rafael Ordoñez, El Perrete, Reyes Carrasco y Rafael del Pino 'Keko' abrirán el cartel del 44º Festival Flamenco de Priego

La cita, preámbulo de la Feria Real, se celebrará el próximo 22 de agosto en el monumental recinto de la Fuente del Rey

Presentación de la 44ª edición del Festival Flamenco de Priego.

Presentación de la 44ª edición del Festival Flamenco de Priego. / Rafa Cobo

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Rafael Cobo

Rafael Cobo

Priego

El monumental recinto de la Fuente del Rey acogerá un año más el Festival Flamenco de Priego, un preámbulo ya clásico a la programación de la Feria Real de nuestra localidad y cuya celebración está prevista para el sábado 22 de agosto a partir de las 22.00 horas.

El patio del hotel-museo Patria Chica acogía la presentación del cartel anunciador de esta edición, la cuadragésimocuarta, en la que tomaron parte el alcalde prieguense, Juan Ramón Valdivia y el presidente de la Peña Flamenca Fuente del Rey, Ramón Jiménez, como entidad organizadora del evento junto al Consistorio prieguense.

Durante su intervención, Jiménez solicitó al ayuntamiento una mayor aportación económica para que el festival sea cada vez más digno, haciendo alusión a la calidad del cartel de este año, en una cita que como añadía Jiménez, “será para todos los gustos”.

En concreto, se contará con Rafael Ordóñez, Premio Nacional de Córdoba; Rafael Escudero El Perrete, igualmente Premio Nacional de Córdoba; y Reyes Carrasco, que estarán acompañados a la guitarra por Luis Calderito, Rubén Levaniegos y Luis Medina, completándose el cartel con el grupo de baile de Rafael del Pino Keko, también Premio Nacional de Córdoba.

Por su parte, Juan Ramón Valdivia destacaba la solera del Festival Flamenco de Priego, “con cuarenta y cuatro ediciones a sus espaldas”, incidiendo en la relevancia que siempre ha tenido en la localidad la inversión cultural, “que tiene sentido cuando hay público que lo atiende”, como así afirmaba Valdivia,

Fecha y lugar acertados

En cuanto a la fecha, el alcalde recordaba como en sus inicios como concejal se planteó junto a los directivos de la Peña Flamenca potenciar el Festival, reconociendo que había sido un acierto, “después de varias ubicaciones, su celebración en la Fuente del Rey, donde el Festival ha encontrado su sitio siendo una de las claves de su éxito”.

De ahí que Valdivia mostrara su orgullo de la consolidación de la fecha y el marco en el que se celebra el Festival, “que se ha convertido en un referente en este tipo de citas”, aprovechando la ocasión para animar a todos los aficionados a que acudan a esta nueva edición.

Valdivia finalizaba su intervención reconociendo la renovación experimentada en la Peña Flamenca de Priego, destacando el trabajo realizado en estos 44 años, “para conseguir que el Festival siga adelante, por ir adaptándose a los nuevos tiempos y que la gente joven también se acerque al flamenco que, aunque hoy está de moda y es Patrimonio de la Humanidad, hace varias décadas no era así”.

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Como colofón a la presentación del cartel, se ha contado con la actuación del cantaor Jesús León, de Mairena del Alcor, que estuvo acompañado a la guitarra por el cordobés Niño Selu.

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