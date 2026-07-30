El Pleno de Baena declara desierta la licitación del autobús con Albendín en una sesión marcada por la ausencia de Cristina Piernagorda

El futuro del transporte urbano entre Baena y Albendín fue uno de los principales asuntos abordados este jueves por el Pleno, en una sesión donde la ausencia de Cristina Piernagorda centró la atención política después de que el día anterior la concejal del PP y exalcaldesa anunciase su dimisión por discrepancias con su partido a cuenta del proyecto de la planta de biometano.

El Pleno ha aprobado declarar desierta la licitación del nuevo contrato del servicio de transporte colectivo urbano metropolitano de Baena y Albendín, después de que la única oferta presentada superara ampliamente el presupuesto base de licitación y no cumpliera con los requisitos técnicos exigidos en el pliego.

La propuesta, respaldada por todos los grupos municipales, responde al acuerdo adoptado previamente por la mesa de contratación, que propuso excluir al único licitador al considerar que la oferta económica era inadmisible por situarse muy por encima del valor estimado del contrato. Durante el debate, tanto el equipo de gobierno como los portavoces de la oposición coincidieron en lamentar el resultado de un procedimiento en el que se ha trabajado durante meses con el objetivo de mejorar el servicio que presta el autobús urbano.

La concejala delegada de Contratación, Almudena Sevillano, explicó que la empresa licitadora no solo incumplió los requisitos técnicos exigidos en la memoria del servicio, sino que presentó una oferta económica que alcanzaba un 357 % del importe previsto en la licitación, una diferencia que calificó de "muy grande" y que impide su adjudicación. Asimismo, anunció que los servicios técnicos revisarán nuevamente el pliego con el apoyo del Consorcio Metropolitano de Transportes de Córdoba para iniciar un nuevo procedimiento de contratación.

El equipo de gobierno quiso trasladar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, asegurando que el servicio de transporte urbano continuará prestándose con normalidad mientras se tramita una nueva licitación, ya que la empresa que actualmente lo explota está obligada a mantener la prestación hasta la adjudicación del nuevo contrato. Las mejoras previstas, entre ellas la ampliación de servicios para Albendín, la barriada del Zambudio y nuevas frecuencias, deberán esperar hasta que culmine el nuevo proceso.

Durante el cierre del debate, la alcaldesa, María Jesús Serrano, enmarcó esta situación en el incremento de licitaciones que están quedando desiertas en toda España debido al aumento de los costes de prestación de los servicios públicos. Además, reclamó una mayor financiación para los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, recordando que el transporte urbano no es una competencia municipal, aunque el Consistorio lo mantiene por considerarlo un servicio esencial para los vecinos de Baena y Albendín.

La ausencia de Piernagorda también centra la atención

La sesión plenaria también estuvo marcada por los cambios en la composición de la Corporación municipal. La ya dimisionaria concejala del Partido Popular, Cristina Piernagorda, no asistió al Pleno, una ausencia que había anunciado públicamente el día anterior tras comunicar su renuncia al acta.

Asimismo, el Pleno tomó conocimiento del cese como concejal de Javier Vacas, cuya dimisión ha adquirido carácter efectivo con la celebración de esta sesión. En el caso de Cristina Piernagorda, su renuncia quedará formalizada en un próximo Pleno, una vez concluya la tramitación administrativa correspondiente para su sustitución.