Muere un hombre mientras se bañaba en la piscina municipal de La Rambla

Un hombre ha fallecido este jueves mientras se bañaba en la piscina municipal de la localidad cordobesa de La Rambla, según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

El suceso se ha producido a las 15.23 aproximadamente, cuando otros bañistas han alertado al centro de coordinación que los socorristas de la instalación han sacado del agua al bañista y le han practicado las maniobras de reanimación cardiopulmonar sin éxito.

Noticias relacionadas

Al lugar han acudido efectivos de Policía Local, Guardia Civil y del Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud, quienes han certificado su defunción, sin que hasta el momento haya trascendido la causa del deceso.