Sucesos
Muere un hombre mientras se bañaba en la piscina municipal de La Rambla
Los socorristas sacaron a la víctima del agua y le hicieron las maniobras de reanimación cardiopulmonar sin éxito
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Un hombre ha fallecido este jueves mientras se bañaba en la piscina municipal de la localidad cordobesa de La Rambla, según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.
El suceso se ha producido a las 15.23 aproximadamente, cuando otros bañistas han alertado al centro de coordinación que los socorristas de la instalación han sacado del agua al bañista y le han practicado las maniobras de reanimación cardiopulmonar sin éxito.
Al lugar han acudido efectivos de Policía Local, Guardia Civil y del Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud, quienes han certificado su defunción, sin que hasta el momento haya trascendido la causa del deceso.
- La exalcaldesa de Baena Cristina Piernagorda anuncia su renuncia como concejal del PP y atribuye su decisión a las discrepancias sobre la planta de biometano
- Agresión a una socorrista en la piscina de Palma del Río (Córdoba): el Ayuntamiento reabre el recinto tras el cierre temporal por las lesiones
- La cordobesa Triana pasa a la final de La Voz Kids con el respaldo de Luis Fonsi: “Lo vivo todo muy intensamente”
- El incendio de Cerro Muriano, entre los seis mayores de Córdoba en una década: el precedente de 2007 arrasó 4.100 hectáreas
- De Suiza a Palma del Río (Córdoba): detenido en plena calle un fugitivo reclamado por delitos graves
- Nuevo incendio en Córdoba: medios aéreos y terrestres lucha contra las llamas en Hornachuelos
- El Infoca logra controlar el incendio en un olivar de Adamuz tras desplegar cinco grupos y medios aéreos
- Los bomberos evitan que un grave incendio se propague entre las viviendas del casco histórico de Baena