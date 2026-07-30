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Lucena reeditará un curso de refrigeración y climatización para jóvenes desempleados tras el éxito de la primera edición

El Ayuntamiento y la Fundación de la EOI impartirán una segunda edición del curso para jóvenes beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil

Jóvenes participantes en el curso de Técnico en Montaje y Mantenimiento de Equipos de Refrigeración y de Climatización que se desarrolla en Lucena

Jóvenes participantes en el curso de Técnico en Montaje y Mantenimiento de Equipos de Refrigeración y de Climatización que se desarrolla en Lucena / Manuel González

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Manuel González

Manuel González

Córdoba

Recta final en Lucena del curso de Técnico en Montaje y Mantenimiento de Equipos de Refrigeración y de Climatización, una acción formativa promovida por el Ayuntamiento y la Fundación de la Escuela de Organización Industrial, dentro del programa de Formación para el Empleo, dirigido a jóvenes beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Los sobresalientes resultados de esta acción de cualificación específica motivan una segunda edición en el próximo otoño.

Entre una estrategia permanente de favorecer el acceso laboral a sectores punteras y de alta empleabilidad en la localidad y su entorno, han participado un total de 17 jóvenes, todos ellos menores de 30 años, quienes han accedido a cualificación y enseñanzas teóricas y prácticas.

El programa ha incluido contenidos relacionados con soldadura, electricidad, chapa, montaje de equipos, prevención de riesgos laborales y empleabilidad, completando un total de 188 horas de formación, además de tutorías individualizadas.

Junto a Jesús Muñoz, gerente de la Asociación de Fabricantes Andaluces de Refrigeración, AFAR, el alcalde, Aurelio Fernández, incidía en la relevancia de iniciativas de esta tipología porque “ofrecen nuevas oportunidades a la juventud lucentina” a través de “formación adaptada a las necesidades reales de los sectores referentes”.

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Coincidiendo con la finalización de esta primera edición, se avanzaba la puesta en marcha de una segunda convocatoria de este curso, que comenzará el próximo 14 de octubre y mantendrá el mismo formato, combinando formación teórica y práctica para ofrecer una preparación integral. Esta nueva edición volverá a contar con 17 plazas destinadas a jóvenes desempleados inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

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