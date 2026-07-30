La Junta aplicará su plan de asfaltado en más de 100 kilómetros de 18 carreteras de la provincia de Córdoba

La Junta ha puesto en marcha un Plan de Asfaltado que beneficiará a más de un centenar de carreteras repartidas por toda Andalucía. Se va a actuar sobre más de 1.000 kilómetros con un presupuesto global de más de 150 millones de euros.

En el caso de la provincia hay 18 carreteras que se van a beneficiar de este plan autonómico, repartidas a lo largo y ancho del territorio. Los tramos incluidos en las reformas alcanzan los 107 kilómetros, aunque en algunos casos apenas se intervendrá sobre unos pocos cientos de metros.

En Córdoba capital y la zona Norte

El término municipal de Córdoba capital cuenta con tres carreteras afectadas por el Plan de Asfaltado. Son la A-350 (se intervendrá en 250 metros), la A-3050 (de la que no consta el tramo en que se realizará la actuación) y la A-431 (1,2 kilómetros).

En la zona Norte de la provincia también son tres las vías afectadas: la A-423 entre Alcaracejos y Añora (5 kilómetros), la A-424 en Villanueva de Córdoba (8 kilómetros) y la A-449 en Peñarroya-Pueblonuevo (11,1 kilómetros).

El Valle del Guadalquivir y el área Sur

El Valle del Guadalquivir cuenta con otras tres vías incluidas en el Plan de Asfaltado. Son la A-431 en Córdoba capital, Almodóvar, Posadas, Hornachuelos y Palma del Río (casi 15 kilómetros), la A-421 en Adamuz (936 metros) y la A-440 entre Guadalcázar y Fuente Palmera (9,5 kilómetros).

En la Subbética, están afectadas la A-318 entre Zuheros y Luque (8,2 kilómetros), la A-331 que discurre por Lucena, Rute e Iznájar (24 kilómetros, la mayor extensión del Plan de Asfaltado en la provincia), esta misma carretera pero en su travesía por Rute (2,5 kilómetros), la A-339 en Cabra y Carcabuey (11,3 kilómetros) y la A-333 en Priego de Córdoba (3 kilómetros).

Finalmente, en la Campiña la Junta actuará en la A-386 entre Santaella y Montalbán (1,6 kilómetros) y la A-3129 en Castro del Río (5,6 kilómetros).

El Plan de Asfaltado de la Junta

El consejero de Fomento y Movilidad, Mario Muñoz-Atanet, ha presentado esta mañana este plan de carácter extraordinario que, ha asegurado, es "el mayor esfuerzo inversor de mejora de firmes en la red viaria autonómica de los últimos 20 años", con 151,5 millones de euros, una partida que multiplica por 17 los contratos de asfaltado ordinario.

Muñoz-Atanet ha incidido en que este Plan de Asfaltado de la Junta de Andalucía no es un anuncio, sino "un plan que ya está en marcha, con actuaciones ya en ejecución en las provincias andaluzas", tal y como ha señalado la Junta en una nota de prensa.

"El Plan de Asfaltado permitirá actuar tanto en autovías como en carreteras convencionales, priorizando las intervenciones en función del estado del pavimento", ha remarcado el consejero, que ha señalado que las obras en la red viaria autonómica seguirán hasta el último trimestre del año, con una previsión de mil kilómetros de carreteras.

El consejero ha hecho un repaso histórico de la apuesta planificada en la mejora de la red de carreteras, después de que "en 2019 nos encontráramos que los contratos específicos de renovación de firmes habían desaparecido y las actuaciones se limitaban prácticamente a parcheos".