Sucesos
Investigan a dos personas por construir una casa ilegal junto a un nido de águila perdicera en Adamuz donde murió una cría
El Seprona atribuye a los investigados presuntos delitos contra la ordenación del territorio y la flora y la fauna tras unas obras sin licencia en un espacio protegido
La Guardia Civil, a través del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), investiga a dos personas por construir una casa en las proximidades de un nido de águila perdicera en el término municipal de Adamuz, una actuación que, según la investigación, pudo provocar la muerte de una cría de esta especie protegida.
Los investigados están acusados como presuntos autores de un delito contra la ordenación del territorio y otro contra la flora y la fauna, en el marco de la operación Fasciata.
La investigación de la Fiscalía
La actuación se inició tras un requerimiento de la Sección de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía de Córdoba, que remitió al Seprona diversa documentación e informes elaborados por Agentes de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. En ellos se alertaba de la ejecución de unas obras de edificación en las inmediaciones de un nido de águila perdicera, una especie especialmente protegida.
Tras recibir esta información, los agentes inspeccionaron las obras y solicitaron al Ayuntamiento de Adamuz y al resto de organismos implicados la documentación urbanística y las autorizaciones administrativas correspondientes.
Obras sin licencia en suelo protegido
La investigación permitió comprobar que la construcción se estaba ejecutando sin la preceptiva licencia urbanística y sobre un suelo rústico de especial protección del medio natural, incluido además en el Plan Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo de la provincia de Córdoba.
Los agentes incorporaron también un informe técnico del Departamento de Geodiversidad y Biodiversidad del Servicio de Gestión del Medio Natural de la Junta de Andalucía, en el que se concluye que la escasa distancia entre las obras y el nido pudo generar molestias incompatibles con el periodo reproductor de la especie.
La muerte de una cría de águila perdicera
Según recoge el informe técnico, las molestias ocasionadas por la ejecución de las obras habrían provocado el abandono temporal del nido por parte de los progenitores, lo que derivó en la muerte de una cría de águila perdicera localizada en el interior del nido.
A la vista de los informes y de las diligencias practicadas, la Guardia Civil ha investigado a dos personas como presuntas responsables de los delitos contra la ordenación del territorio y contra la flora y la fauna.
Denuncias administrativas
De forma paralela a la investigación penal, el Seprona ha formulado las correspondientes denuncias administrativas ante el Ayuntamiento de Adamuz y la Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía por las irregularidades detectadas durante la inspección de las obras.
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