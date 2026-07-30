Un encapuchado armado con un cuchillo de grandes dimensiones atraca una gasolinera de Palma del Río (Córdoba) en apenas un minuto

Apenas un minuto necesitó un encapuchado para irrumpir en una gasolinera de Palma del Río, amenazar al empleado y escapar con el botín. El vídeo grabado por una cámara de seguridad y que está circulando durante las últimas horas por las redes sociales muestra cómo se produjo el atraco.

Los hechos tuvieron lugar en la estación de servicio Repsol situada en la avenida de la Paz, según han confirmado en el propio establecimiento a Diario CÓRDOBA. El asalto se produjo el miércoles, a las 16.39 horas, según marca la grabación de seguridad, y se desarrolló en menos de un minuto.

Las imágenes muestran cómo una persona con el rostro completamente cubierto entra en la tienda de la gasolinera y se dirige directamente hacia la zona de caja, donde se encontraba una trabajadora.

El atracador lleva una prenda blanca cubriéndole la cabeza y la cara y viste una chaqueta de chándal oscura con mangas de color amarillo fluorescente.

Amenaza al trabajador y accede a la zona de caja

Nada más entrar en el establecimiento, el encapuchado se aproxima rápidamente al empleado y accede a la zona reservada al personal. Allí, aparentemente, obliga al trabajador a permanecer agachado junto a la caja registradora mientras manipula la zona de cobro.

El asaltante habría amenazado al empleado con un cuchillo de grandes dimensiones, aunque el ángulo y la calidad de la grabación no permiten distinguir el arma con total claridad durante toda la secuencia.

En el vídeo no se aprecia que el atracador golpee al trabajador ni que se produzca un forcejeo. Por lo que muestran las imágenes, no hubo heridos durante el asalto.

Durante varios segundos, el sospechoso permanece inclinado sobre el mostrador y manipula la caja.

El atraco dura menos de un minuto

La marca temporal de la cámara sitúa la entrada del atracador alrededor de las 16.39.01 horas. El individuo abandona el establecimiento aproximadamente a las 16.39.38 horas, por lo que toda la acción dura unos 37 segundos.

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Por el momento, no ha trascendido la cuantía del botín sustraído. Tampoco se ha informado oficialmente de posibles detenciones relacionadas con el atraco.