El efecto tractor de la Base Logística del Ejército en Córdoba se extiende a la provincia con un nuevo centro de formación en Cabra

El efecto tractor de la futura Base Logística del Ejército de Tierra (BLET) comienza a extenderse más allá de la capital, donde se levantará la BLET, y ya se deja sentir también en distintos puntos de la provincia. La Junta de Andalucía ha concedido una subvención de 121.368 euros a la empresa Talleres Roldán para la puesta en marcha de las nuevas instalaciones de AvanzaMax Formación, un centro especializado en automoción y mecánica que formará a profesionales destinados a cubrir la demanda de empleo asociada a la futura Base Logística del Ejército de Tierra (BLET) en Córdoba.

La ayuda, concedida por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, financiará dos acciones formativas de Formación Profesional para el Empleo centradas en el mantenimiento de elementos no estructurales y de estructuras de carrocerías de vehículos. En conjunto, suman cerca de 900 horas de formación y permitirán cualificar a personas desempleadas en un sector con una creciente demanda de profesionales. El primero de los cursos comenzará el próximo 1 de septiembre.

Visita a las instalaciones de la delegada territorial de Empleo

La delegada territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, M.ª Dolores Gálvez, ha visitado este jueves las nuevas instalaciones de AvanzaMax Formación (precisamente hoy se ha anunciado el nombramiento de Gálvez como nueva directora general de Planificación y Evaluación del Sector Público). La delegada ha estado acompañada del responsable del centro de formación, David Roldán, el alcalde Fernando Priego; la delegada municipal de Formación para el Empleo, Toñi García, y el presidente de la Asociación de Empresarios y Comerciantes de Cabra, Juan Antonio Cerrillo. Un centro que estrenará su actividad con uno de los cursos incluidos en el proyecto singular de Formación Profesional para el Empleo diseñado por la Junta para atender las necesidades de personal cualificado que generará la Base Logística.

La delegada María Dolores Gálvez ha estado acompañada del responsable del centro de formación, David Roldán, el alcalde Fernando Priego; la delegada municipal de Formación para el Empleo, Toñi García, y el presidente de la Asociación de Empresarios y Comerciantes de Cabra, Juan Antonio Cerrillo. / J. Moreno

Durante la visita, Gálvez destacó que este centro representa el modelo de colaboración público-privada por el que apuesta la Consejería para adaptar la formación a las necesidades reales del mercado laboral. "Cuando presentamos el proyecto singular vinculado a la Base Logística dijimos que uno de sus pilares sería precisamente la colaboración con entidades de formación que conocieran de primera mano las necesidades de las empresas y fueran capaces de ofrecer una formación útil, práctica y alineada con el empleo que demandará este gran proyecto estratégico. Hoy estamos viendo ese compromiso hecho realidad", afirmó.

La responsable territorial señaló que iniciativas como la impulsada por AvanzaMax Formación benefician tanto al tejido empresarial como a las personas desempleadas y al conjunto de la provincia. "Las empresas dispondrán de profesionales mejor preparados, las personas desempleadas mejorarán sus posibilidades de acceder a un empleo de calidad y Córdoba llegará mejor preparada para aprovechar el potencial económico y laboral que representa la Base Logística", aseguró.

Experiencia empresarial aplicada a la formación

La delegada puso de relieve que el proyecto está respaldado por la trayectoria de Talleres Roldán, empresa familiar del sector de la automoción cuya tercera generación está representada por David Roldán. Esa experiencia, explicó, se traslada ahora al ámbito de la formación especializada, permitiendo que el alumnado aprenda en un entorno muy similar al que encontrará posteriormente en las empresas.

Las nuevas instalaciones disponen de talleres dotados con tecnología y equipamiento profesional para reproducir las condiciones reales de trabajo. Además, la formación presencial se completará con prácticas en empresas colaboradoras con el objetivo de facilitar la inserción laboral de los participantes.

Gálvez recordó que la falta de mano de obra cualificada constituye uno de los principales retos del sector de la automoción, una situación que, según indicó, se intensificará con el desarrollo industrial previsto en torno a la Base Logística. En este sentido, defendió la necesidad de anticiparse formando desde ahora a los profesionales que requerirán las empresas que se implanten en Córdoba.

Una estrategia para formar a 7.000 personas

La actuación se integra en el proyecto singular de Formación Profesional para el Empleo vinculado a la Base Logística del Ejército de Tierra, diseñado por la Junta a partir de un estudio técnico elaborado junto al Ayuntamiento de Córdoba que identificó 64 especialidades formativas prioritarias relacionadas con la fabricación mecánica, la logística, la electricidad, la electrónica, la informática o las telecomunicaciones.

La primera convocatoria pública de este programa, resuelta en agosto de 2025, movilizó 953.330 euros para desarrollar 39 cursos impartidos por once entidades de formación, entre ellas AvanzaMax Formación, con el objetivo de beneficiar a 585 personas desempleadas.

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Esta iniciativa constituye la primera fase de una estrategia autonómica que prevé movilizar 9,1 millones de euros hasta 2027 para formar a cerca de 7.000 personas en especialidades vinculadas a sectores estratégicos como la logística avanzada, el mantenimiento industrial, la ciberseguridad, las redes 5G, la inteligencia artificial o la soldadura.