La Diputación de Córdoba invierte 3,5 millones de euros en la nueva planta de Epremasa en Dos Torres para tratar 10.000 toneladas de biorresiduos al año

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, acompañado por el delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura, Andrés Lorite, y el alcalde de Dos Torres, Manuel Torres, ha inaugurado el Centro de Tratamiento de Residuos de esta localidad, “instalaciones que han contado con una inversión de 3,5 millones de euros y que permitirán las gestión de 10.000 toneladas de biorresiduos al año”.

Así lo ha señalado Fuentes quien ha afirmado, además, que “pasamos de una planta de transferencia a una de transformación, una planta de biorresiduos diseñada específicamente para la fracción orgánica recogida de forma separada, lo que conlleva una implicación medioambiental muy importante”, según informa la Diputación en una nota de prensa.

“Esto es posible gracias a una inversión muy importante y que evidencia que se están haciendo cosas muy importantes. Estamos transformando una empresa como Epremasa que llevaba décadas sin inversión alguna y que ahora, junto a las políticas de agua, es una prioridad”, ha remarcado Fuentes.

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, observa como trabaja la maquinaria en la planta de Epremasa en Dos Torres. / CÓRDOBA

Para el máximo responsable de la institución provincial, “este paso que se da ahora en esta planta de Dos Torres, es consecuencia de la estrategia de inversión decidida de esta Diputación y de una empresa que cogimos prácticamente en quiebra y que ahora podemos decir que está operando inversiones que van a superar en este año solo los 25 millones de euros”.

Según Fuentes, “son dos líneas, una de ellas es una nueva planta de tratamiento de residuos. Y la otra parte es una línea segunda, que es una nueva prensa de canal para residuos plásticos, lo que nos permite hablar de una inversión de 3,5 millones de euros”.

“Estas actuaciones nos van permitir tratar unas 10.000 toneladas al año de biorresiduos que darán como resultado 2.720 toneladas de compost de alto valor agronómico por su contenido en materia orgánica y nutrientes”, ha detallado Fuentes.

El presidente de la Diputación ha insistido en que “este centro de Dos Torres nos va a permitir incrementar la capacidad de tratamiento y reciclaje. Además de avanzar hacia la economía circular, la sostenibilidad y una política medioambiental que nos permita cumplir lo establecido en la normativa vigente”.

Fuentes ha finalizando señalado que “respondemos así a una demanda de la zona norte y convertimos una mega planta de almacenamiento y de transferencia en una planta de tratamiento de biorresiduo, con lo cual bajamos considerablemente el impacto medioambiental, tratamos los residuos y hacemos nuestros deberes en cumplimiento de la normativa medioambiental”.

Andrés Lorite: "Hoy culminamos una aspiración importante"

Por su parte, el delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura de la Diputación, Andrés Lorite, ha afirmado que “hoy culminamos una aspiración importante en la que veníamos trabajando, la de convertir este recinto, que era una planta de transferencia, en una planta de transformación de la fracción orgánica”.

Según Lorite, “Dos Torres acogerá así, desde este momento, una planta de transformación, de gestión y de valorización de residuos. Aquí vamos a convertir la materia orgánica, la que se deposita en el contenedor marrón, en compost, lo que dará una nueva vida a nuestros residuos”.

“Se trata pues de una manera muy importante de actuar en materia de economía circular y proteger el territorio contra los efectos del cambio climático. En este punto resulta fundamental el trabajo de concienciación ciudadana en la importancia de separar en origen, una colaboración sin la que no sería posible avanzar en nuestros objetivos de sostenibilidad y tratamiento de residuos sólidos urbanos”, ha apostillado Lorite.

En definitiva, ha concluido el también presidente de Epremasa, “este acto evidencia que seguimos avanzando y que este Centro de Dos Torres se suma al Complejo Medioambiental de Montalbán en nuestro objetivo de trabajar en pro de la economía circular y la sostenibilidad en la gestión y tratamiento de residuos sólidos urbanos, al igual que venimos demostrando con la progresiva implantación del quinto contenedor en nuestros pueblos”.

Finalmente, el alcalde de Dos Torres, Manuel Torres, ha remarcado que “hoy damos por finalizadas unas inversiones importantes para nuestro municipio pero también para nuestra comarca”.

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Torres ha hecho hincapié que “esta planta comenzó a andar en los años 80 y ahora pasará a tratar los biorresiduos y los embalajes de plástico, respondiendo así a una demanda que se venía planteando desde el Ayuntamiento ante la necesidad de hacer las cosas de la mejor manera posible”.