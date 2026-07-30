Infoca
Declarado un incendio forestal en la finca Villalobillos de Almodóvar del Río
Un helicóptero ligero y dos aviones de carga en tierra se suman al helicóptero semipesado que ya trabajaba en la zona
El Plan Infoca trabaja en la extinción de un incendio forestal declarado en el término municipal de Almodóvar del Río, concretamente en el paraje de la Finca Villalobillos.
Según ha informado el dispositivo andaluz en un primer momento, el fuego ha movilizado un importante operativo compuesto por un helicóptero semipesado, 19 efectivos por tierra y un camión autobomba, que actúan para contener las llamas y evitar su propagación.
Refuerzo de los medios aéreos
Según la última actualización facilitada por el Infoca, el operativo ha sido ampliado con la incorporación de un helicóptero ligero y dos aviones de carga en tierra, que se suman al helicóptero semipesado que ya trabajaba en la zona.
Aunque el número de efectivos terrestres se ha reducido respecto al despliegue inicial, el dispositivo cuenta ahora con una mayor capacidad aérea para intentar contener el avance de las llamas.
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