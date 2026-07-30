Bomberos cordobeses en el operativo contra los incendios foretales de Ávila: "La gente se bajaba del coche solo para darnos las gracias"

Los cinco bomberos cordobeses de la Diputación de Cór desplazados al sureste de Ávila han regresado este jueves tras colaborar durante varios días en la extinción y control de los incendios forestales del centro del país, una labor que ha sido reconocida sobre el terreno con numerosas muestras de agradecimiento por parte de vecinos y responsables del dispositivo.

El dispositivo de apoyo de bomberos del Consorcio Provincial ha estado formado por cuatro efectivos del parque de Montilla y uno de Lucena. Su labor se ha centrado en la extinción de los incendios en el Sureste de la provincia de Ávila. Llegaron a la zona el martes a primera hora y se pusieron a trabajar de inmediato, y han vuelto este jueves a sus casas una vez que los fuegos ya no están fuera de control y hay suficientes medios disponibles.

Manuel Olivares, jefe de dotación del Parque de Bomberos de Montilla, ha explicado a Diario CÓRDOBA que su trabajo se ha centrado en los municipios de El Barraco, El Tiemblo y Cebreros, acudiendo a donde los llamaba el centro de coordinación. Han estado casi siempre en segunda línea aunque también han realizado alguna intervención importante.

El riesgo de los incendios forestales: pueden reactivarse

En su primer día de trabajo tuvieron que acudir para ayudar a la extinción de un fuego que amenazaba a tres viviendas. "Era una zona por donde el fuego ya había pasado pero se había reiniciado", recuerda Manuel. Ese es uno de los riesgos de los incendios forestales: "A veces se quedan brasas y en las horas siguientes puede haber focos secundarios que pueden quemar lo que ya ha ardido, incluso con más violencia porque la vegetación ha perdido parte de su agua". En esas condiciones, "si no hubiéramos estado las viviendas corrían un grave riesgo".

El resto de su trabajo, desarrollado a diario en jornadas de 12 horas o más ("de noche no se puede trabajar mucho por el riesgo", asegura), ha consistido en enfriar y controlar puntos calientes. Así, hasta que ya el miércoles por la noche los responsables del operativo consideraron que ya no eran necesarios tantos medios y los bomberos cordobeses, integrados en un grupo dirigido por el Consorcio de Málaga, pudieron replegarse.

Los cinco bomberos cordobeses, en el puesto de mando contra los incendios en Ávila; Manuel Olivares es el primero por la izquierda. / CÓRDOBA

Lo más impactante para Olivares han sido los "kilómetros y kilómetros, a derecha e izquierda, con todo quemado... se te perdía la vista". Además, "hemos visto muchas viviendas quemadas. De unas casas prefabricadas solo quedó la lavadora, el frigorífico y el fregadero, lo que era de metal".

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención de Olivares ha sido el cariño y las muestras de apoyo de la población local. "Mientras estábamos trabajando, la gente se bajaba del coche solo para darnos las gracias. Y eso todo el mundo, allí no nos ha faltado de nada, como si estuviéramos en casa". Un ejemplo de ello fue el gesto del propietario de una gasolinera de El Barraco, que se negó a cobrar el gasoil a los vehículos que iban allí a reposar. Y eran unos 15 camiones cada día. El bombero cordobés se deshace en elogios también para quienes les han atendido a diario proporcionándoles comida y alojamiento: "Se tengo que poner una nota, les doy un 11".

Los bomberos cordobeses, junto con parte del operativo desplazado desde Andalucía, incluendo técnicos del Infoca. / CÓRDOBA

Los bomberos del Consorcio de Córdoba ya han acudido a diferentes tragedias para trasladar su ayuda. En este caso sólo han acudido a Ávila los cinco especialistas con un vehículo de transporte, ya que las autobombas y la maquinaria pesada tenía que quedarse en la provincia debido al elevado riesgo de incendio que también hay aquí. Seguirán acudiendo a cualquier sitio donde reclamen su colaboración, ya que "cuando nos piden ayuda el Consorcio se vuelca", concluye Olivares.