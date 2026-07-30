El alcalde de Priego de Córdoba aclara la complejidad de la actuación en la A-4154 tras las protestas de los vecinos de Algarinejo

El alcalde de Priego, Juan Ramón Valdivia, ha hecho pública en redes sociales una serie de datos, facilitados por la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, relacionados con fechas y plazos de la actuación de emergencia que se está llevando a cabo en la carretera autonómica A-4154 que une Priego con la localidad granadina de Algarinejo, una de las más afectadas por el tren de borrascas del pasado invierno y que permanece desde esa fecha cortada al tráfico.

El alcalde responde así a la acción reivindicativa protagonizada el martes por vecinos de Algarinejo y afectados por el corte de la carretera.

En concreto, Valdivia puntualiza que la fecha de declaración de la emergencia fue el 07 de febrero pasado, elevándose el presupuesto de adjudicación a 3.472.738,90 euros, procediéndose al encargo de la actuación el 3 de marzo siendo el plazo de ejecución, en un principio, de 11 meses.

Según señala Valdiva, siempre a tenor de los datos facilitados por la Junta, la empresa adjudicataria de la actuación es Pilotes Genisol Sociedad de Responsabilidad Limitada, iniciándose los trabajos el 4 de marzo, estando prevista su finalización el 4 de marzo de 2027.

Dificultades de acceso de la maquinaria de obras

En cuanto al desarrollo de los trabajos, Valdivia incide en que, debido a la dificultad de acceso de los medios (escollera, maquinaria, retirada tierras) y de que la actuación tiene que ser lineal, actualmente solo se puede emplear un equipo en los trabajos.

En este sentido, el alcalde indica que, de los seis deslizamientos constatados, la intervención en el segundo de ellos finaliza mañana viernes, iniciándose la intervención en el tercero de ellos, el de mayor envergadura, lo que hará necesaria la incorporación de un segundo equipo que actuará en el tercer y cuarto deslizamiento.

Por último, Valdivia admite que la información remitida por Fomento, “llega tarde”, reconociendo que la esa ausencia, “ha provocado el malestar de los vecinos afectados”, que este martes protagonizaban una acción reivindicativa, concluyendo su escrito señalando que una vez conocida por todos la complejidad de la actuación, se entienda mejor lo que está sucediendo y pueda planificarse mejor la próxima campaña de recogida de aceituna.

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La información facilitada por el alcalde prieguense en sus redes sociales, ha generado un importante número de comentarios y reacciones, coincidiendo la mayoría de ellos en señalar que, pese a la reconocida dificultad de la actuación, no se está actuando con la celeridad que requiere una situación de estas características en la que se ven afectados un importante número de usuarios de esta carretera, la mayoría de ellos propietarios de explotaciones agrícolas que, a tenor de las fechas facilitadas, están solicitando una solución de cara a la campaña olivarera.