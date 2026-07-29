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4ª Noche Villaduqueña a la Luz de las Velas

Villanueva del Duque se iluminará con 7.000 velas en la cuarta edición de su noche más mágica y cultural

La cita, que transformará el casco histórico de la localidad en un recorrido mágico y efímero donde la luz tenue será la protagonista, tendrá lugar el próximo 1 de agosto a partir de las 21.00 horas

El alcalde, Miguel Granados, y la Asociación Cultural El Juncoso presentan la Noche Villaduqueña a la Luz de las Velas.

El alcalde, Miguel Granados, y la Asociación Cultural El Juncoso presentan la Noche Villaduqueña a la Luz de las Velas. / CÓRDOBA

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Antonio Manuel Caballero

Villanueva del Duque

Villanueva del Duque se prepara para vivir una de sus noches más especiales del año. Hoy se ha presentado oficialmente la 4ª Noche Villaduqueña a la Luz de las Velas, un evento que el próximo sábado, 1 de agosto, transformará por completo la fisonomía del municipio. En el acto de presentación han intervenido el alcalde de la localidad, Miguel Granados, junto a representantes de la Asociación Cultural El Juncoso, colectivos clave en la organización de esta cita.

Bajo el inspirador lema Cuando la luz de miles de velas se une, un pueblo entero brilla en el alma, la iniciativa llenará las calles con 7.000 velas, creando un recorrido mágico y efímero donde la luz tenue será la protagonista absoluta. Vecinos y visitantes podrán disfrutar de una velada única que fusiona música, cultura, tradición, exposiciones y artes plásticas bajo el cielo estrellado.

Un recorrido mágico y participativo

La magia comenzará a fraguarse a las 19:00 horas con la instalación y colocación de las velas, una tarea comunitaria y de convivencia a cargo de las asociaciones locales y de todos los asistentes que deseen sumarse.

El itinerario de este año trazará un viaje patrimonial y visual que se iniciará en la Plaza del Duque de Béjar y culminará en la Plaza de la Iglesia, discurriendo por las calles San Gregorio, Mártires, Cuatro Vientos, Santa Lucía, Virgen de Guía y Cristo de la Piedad.

Programa Oficial de Actos

El evento contará con una completa programación cultural y de ocio diseñada para todos los públicos. Estos son los horarios de las actividades:

  • 19.00 horas: Instalación y colocación de las velas por parte de asistentes y asociaciones.
  • 21.00 horas: Encendido de honor a cargo de Nieves González Carretero en la Plaza del Duque de Béjar, momento en el que el pueblo se apagará para brillar solo con la luz del fuego.
  • 21.30 horas: Apertura oficial de las exposiciones culturales y artísticas en diversos puntos emblemáticos del recorrido.
  • 21:30 h: Taller de arte infantil en la Plaza del Duque de Béjar, acercando la creatividad a los más pequeños.
  • 22:30 h: Actuación de la Agrupación Musical Orfeo en el marco incomparable de la Plaza de la Iglesia.
  • 00:00 h: Actuación musical del grupo Ellas en la Plaza del Duque de Béjar.
  • 01:30 h: Gran fin de fiesta con la Zona Disco 90 Remember en la Plaza del Duque de Béjar.
  • 03:00 h: Apagado, recogida de velas y cierre de una noche inolvidable de convivencia vecinal.

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El Ayuntamiento de Villanueva del Duque y la Asociación Cultural El Juncoso han invitado a toda la comarca y a los amantes de la cultura a sumergirse en esta experiencia sensorial única, donde el patrimonio histórico villaduqueño mostrará su cara más bella y acogedora.

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