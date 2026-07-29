Puente Genil refuerza la seguridad durante la Feria Real tanto en el casco urbano como en las zonas residenciales

La Junta Local de Seguridad de Puente Genil ha analizado este martes las principales cuestiones relacionadas con la seguridad ciudadana y vial del municipio, prestando una atención especial al dispositivo previsto para la Feria Real, que se celebrará del 14 al 19 de agosto.

El alcalde, Sergio Velasco, ha explicado que uno de los principales objetivos será compatibilizar la presencia reforzada de Policía Local y Guardia Civil en el recinto ferial con el mantenimiento de patrullas en el casco urbano, las zonas residenciales y los establecimientos comerciales.

Esta medida responde a la experiencia del pasado año, cuando se registraron algunos robos en viviendas y establecimientos durante los días de Feria. Por ello, el dispositivo buscará que la concentración de efectivos en el recinto no suponga una reducción de la vigilancia en el resto del municipio.

El Plan de Seguridad y Tráfico de la Feria Real contempla medidas especiales de regulación del tráfico, señalización, control de accesos, vías de emergencia y evacuación, vigilancia del recinto y sus alrededores y coordinación con los servicios sanitarios.

Por parte de la Guardia Civil, el capitán de la compañía, Javier Bote, ha anunciado que se reforzará la presencia policial durante los días y turnos de mayor afluencia. Para ello, se prevé contar con efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Córdoba (USECIC) y con patrullas procedentes de otros puestos de la compañía cuando resulte necesario.

Durante la reunión también se han expuesto los últimos datos de seguridad ciudadana. Según la información trasladada por la Guardia Civil, se ha producido un ligero incremento de los delitos, concentrado principalmente en infracciones contra el patrimonio, como los robos con fuerza, y en las estafas o delitos cometidos a través de medios telemáticos. En cambio, han descendido los delitos contra las personas y se mantiene estable el número de casos relacionados con la violencia de género.

Cámaras de control del tráfico y antiguo cuartel

La Junta Local de Seguridad ha abordado asimismo el proyecto municipal de cámaras de control del tráfico. El Ayuntamiento ya ha formalizado el contrato y trabaja con la previsión de que el sistema esté completamente instalado a lo largo del próximo mes de octubre.

El alcalde ha destacado que esta infraestructura proporcionará una nueva herramienta para mejorar el control del tráfico, reforzar la seguridad y facilitar la investigación de posibles hechos delictivos.

También se ha informado de la finalización del procedimiento judicial de desalojo del antiguo cuartel de la Guardia Civil, habiéndose comprobado que el inmueble se encuentra actualmente sin ocupantes. El siguiente paso será que la propiedad acometa los trabajos necesarios de tapiado, cerramiento y aseguramiento de los accesos para impedir nuevas ocupaciones, dando cumplimiento a la orden de ejecución emitida por el consistorio.

Por último, la sesión ha servido para dar la bienvenida al nuevo teniente comandante del Puesto Principal de la Guardia Civil en Puente Genil, Adrián Alhama, natural del municipio. El alcalde le ha deseado los mayores éxitos en esta nueva responsabilidad y ha mostrado su confianza en la continuidad de la colaboración y coordinación entre la Guardia Civil, la Policía Local y el Ayuntamiento.