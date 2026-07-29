Priego de Córdoba vuelve a convertirse en la capital del jazz con la décima edición de Jazzándaluz

Priego volverá a convertirse a partir de este miércoles en el epicentro del jazz patrio con motivo de una nueva edición, la décima, del Festival Nacional de Jazz Jazzándaluz.

La exposición Diez años, una mirada, en la que Clara Ares recoge los mejores momentos de las nueve ediciones anteriores, levantará el telón, a las 19.00 horas en la sala de exposiciones del edificio Palenque, a cuatro intensos días con el jazz como protagonista. Varias horas después, a las 21.30 horas, tendrá su primera cita musical con el pasacalles de la formación sevillana Isbilya Jazz Brass, especializada en música dixie y jazz tradicional de raíz Nueva Orleans. El recorrido previsto por la organización comenzará en el bar La Tabernilla, siendo las siguientes paradas en la calle Río y la Plaza del Llano.

Tras una primera jornada más callejera, el festival se traslada al Huerto de las Infantas, icónico y mágico recinto en el que se desarrollarán el resto de conciertos previstos, el primero de ellos el jueves 30 de julio, a las 22.00 horas, con Menil Swing, uno de los proyectos destacados del gipsy jazz en España, con una propuesta inspirada en el París de los años treinta.

El viernes 31 de julio, también a las 22.00 horas, será el turno para Arturo Serra 5tet & OCP String Ensemble, con el programa The Music of Jerry Bergonzi with Strings. El vibrafonista valenciano presentará arreglos propios sobre composiciones del saxofonista norteamericano Jerry Bergonzi, acompañado por un ensemble de cuerdas integrado por músicos de la Orquesta Ciudad de Priego, bajo la dirección de Francisco José Serrano Luque.

El sábado 1 de agosto, a las 22.00 horas, está anunciado Daniel García Trío, formación liderada por el pianista salmantino, que estará acompañado por Reinier Elizarde El Negrón al contrabajo y Shayan Fathi a la batería, con una propuesta que mezcla jazz contemporáneo, flamenco, música española, rock, electrónica y lenguaje clásico.

Fin de fiesta

La programación de esta décima edición se cerrará en el escenario de las jam sessions con Akiba Afrobeat, formación granadina que fusiona música africana, funk, jazz, ritmos afrolatinos y sonidos contemporáneos, con un directo concebido para el baile y la celebración colectiva.

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Como es habitual, cada noche habrá jam session al finalizar los conciertos, con participación de músicos y público en un formato más cercano e improvisado. Los días 30 y 31 de julio, la banda residente abrirá estas sesiones con un breve concierto de bienvenida tras la apertura de puertas.