Festival Nacional de Jazz
Priego de Córdoba vuelve a convertirse en la capital del jazz con la décima edición de Jazzándaluz
La muestra 'Diez años, una mirada' inaugurará el festival, que dará paso a cuatro días de conciertos en varias ubicaciones del municipio
Priego volverá a convertirse a partir de este miércoles en el epicentro del jazz patrio con motivo de una nueva edición, la décima, del Festival Nacional de Jazz Jazzándaluz.
La exposición Diez años, una mirada, en la que Clara Ares recoge los mejores momentos de las nueve ediciones anteriores, levantará el telón, a las 19.00 horas en la sala de exposiciones del edificio Palenque, a cuatro intensos días con el jazz como protagonista. Varias horas después, a las 21.30 horas, tendrá su primera cita musical con el pasacalles de la formación sevillana Isbilya Jazz Brass, especializada en música dixie y jazz tradicional de raíz Nueva Orleans. El recorrido previsto por la organización comenzará en el bar La Tabernilla, siendo las siguientes paradas en la calle Río y la Plaza del Llano.
Tras una primera jornada más callejera, el festival se traslada al Huerto de las Infantas, icónico y mágico recinto en el que se desarrollarán el resto de conciertos previstos, el primero de ellos el jueves 30 de julio, a las 22.00 horas, con Menil Swing, uno de los proyectos destacados del gipsy jazz en España, con una propuesta inspirada en el París de los años treinta.
El viernes 31 de julio, también a las 22.00 horas, será el turno para Arturo Serra 5tet & OCP String Ensemble, con el programa The Music of Jerry Bergonzi with Strings. El vibrafonista valenciano presentará arreglos propios sobre composiciones del saxofonista norteamericano Jerry Bergonzi, acompañado por un ensemble de cuerdas integrado por músicos de la Orquesta Ciudad de Priego, bajo la dirección de Francisco José Serrano Luque.
El sábado 1 de agosto, a las 22.00 horas, está anunciado Daniel García Trío, formación liderada por el pianista salmantino, que estará acompañado por Reinier Elizarde El Negrón al contrabajo y Shayan Fathi a la batería, con una propuesta que mezcla jazz contemporáneo, flamenco, música española, rock, electrónica y lenguaje clásico.
Fin de fiesta
La programación de esta décima edición se cerrará en el escenario de las jam sessions con Akiba Afrobeat, formación granadina que fusiona música africana, funk, jazz, ritmos afrolatinos y sonidos contemporáneos, con un directo concebido para el baile y la celebración colectiva.
Como es habitual, cada noche habrá jam session al finalizar los conciertos, con participación de músicos y público en un formato más cercano e improvisado. Los días 30 y 31 de julio, la banda residente abrirá estas sesiones con un breve concierto de bienvenida tras la apertura de puertas.
- La cordobesa Triana pasa a la final de La Voz Kids con el respaldo de Luis Fonsi: “Lo vivo todo muy intensamente”
- El incendio de Cerro Muriano, entre los seis mayores de Córdoba en una década: el precedente de 2007 arrasó 4.100 hectáreas
- De Suiza a Palma del Río (Córdoba): detenido en plena calle un fugitivo reclamado por delitos graves
- El Infoca logra controlar el incendio en un olivar de Adamuz tras desplegar cinco grupos y medios aéreos
- Los bomberos evitan que un grave incendio se propague entre las viviendas del casco histórico de Baena
- José Muñiz y Terrones, el coronel de Cabra que revolucionó el pensamiento militar español en el siglo XIX
- La fiesta no para en agosto: este es el calendario de las ferias y verbenas más populares de los pueblos de Córdoba
- Fallece a los 102 años Juan Ureña Bonilla, el 'Jefe' de Fernán Núñez que dejó huella en las cofradías y en fútbol