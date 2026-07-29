Agresión a una socorrista en la piscina de Palma del Río (Córdoba): el Ayuntamiento reabre el recinto tras el cierre temporal por las lesiones

Una patada en la cara y golpes con una sombrilla delante de decenas de personas. La Policía Local de Palma del Río tuvo que intervenir el pasado domingo tras la agresión sufrida por una socorrista de la piscina municipal, que acabó con lesiones y recibió varios puntos de sutura.

Los hechos obligaron además al cierre del complejo de piscinas este lunes, ya que el Patronato Deportivo Municipal no disponía de efectivos suficientes para garantizar la prestación del servicio en condiciones de seguridad tras lo ocurrido.

Agredida tras una fuerte discusión

La alcaldesa de Palma del Río, Matilde Esteo, confirmó el suceso y explicó que la agresión se produjo después de que la trabajadora llamara la atención a una usuaria por incumplir las normas de la piscina. «Una socorrista trabajadora del Ayuntamiento fue agredida por una usuaria y tuvo lesiones», señaló la regidora.

Según detalló Esteo, la socorrista advirtió a la bañista de que, conforme a las normas del recinto, no podía utilizar gafas de sol dentro de la piscina. Esa llamada de atención derivó en una discusión que terminó en una agresión. «La usuaria sintió malestar por haberle recriminado que no podía entrar en la piscina con las gafas y eso culminó en una agresión en la que varias mujeres de una misma familia agredieron a la socorrista», comentó la alcaldesa.

Tal y como se observa en el vídeo difundido a través de redes sociales, la agresora se abalanza a gran velocidad sobre la socorrista, golpeándole en repetidas ocasiones, agarrándole del pelo y sirviéndose de una sombrilla. En ese momento, intervienen un grupo de personas que lograr apartar a la mujer y separarla. No obstante, esta logra escaparse para golpearle de nuevo con fuerza para después increparle y lanzarle gritos de "puta" en varias ocasiones ante el estupor de los bañistas.

Cierre de la piscina

Tras el incidente, el Patronato Deportivo Municipal emitió este lunes un comunicado para informar del cierre temporal de la piscina. En el escrito, el organismo explicó que no podía abrir las instalaciones «al no disponer de efectivos suficientes para garantizar la prestación del servicio en condiciones de seguridad».

El Ayuntamiento y el Patronato trasladaron también su «apoyo y solidaridad» a todo el equipo de socorristas, que tuvo que afrontar «una situación especialmente grave, desagradable e inadmisible mientras desempeña su trabajo».

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La agresión ha generado malestar entre los trabajadores del servicio, que desempeñan una labor esencial para garantizar la seguridad de los bañistas durante la temporada de verano. El Ayuntamiento ha condenado lo ocurrido y ha defendido la actuación de la socorrista, que se limitó a aplicar las normas de uso de la piscina municipal.