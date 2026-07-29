Sucesos
Nuevo incendio en Córdoba: medios aéreos y terrestres lucha contra las llamas en Hornachuelos
El fuego se ha originado sobre las 17.19 horas en un paraje situado cerca de la carretera CO-5312, que conecta el municipio con zonas como la urbanización Retamales y el área del Bembézar
Efectivos del Infoca trabajan en la extinción de un nuevo incendio forestal declarado en la tarde de este miércoles en el término municipal de Hornachuelos.
Según ha informado el servicio público, el fuego se ha originado sobre las 17.19 horas en un paraje situado cerca de la carretera CO-5312, que conecta el municipio con zonas como la urbanización Retamales y el área del Bembézar. Por el momento, la vía permanece abierta al tráfico.
En la zona trabajan un helicoptero ligero, dos aviones de carga en tierra, 18 efectivos terrestres y un camión autobomba.
Tercer fuego activo
Se trata del tercer incendio activo en la provincia de Córdoba y del segundo declarado este miércoles, después del de Cerro Muriano, iniciado el pasado viernes, y del registrado en Belmez, junto al embalse de Sierra Boyera.
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